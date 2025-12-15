Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий iRobot подала заявку на банкротство — её...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iRobot подала заявку на банкротство — её купит производитель роботов-пылесосов Roomba

Один из пионеров рынка роботов-пылесосов, компания iRobot, вчера подала заявление о защите в ходе процедуры банкротства, добавив, что рассматривает сделку с контрактным производителем легендарных Roomba в качестве основного сценария выхода из сложившегося кризиса. Активы iRobot должны быть выкуплены Picea Robotics, после чего первая фактически станет частной компанией.

Источник изображения: iRobot

Источник изображения: iRobot

iRobot свою озабоченность собственной способностью оставаться на рынке выразила ещё в марте этого года. Растущая конкуренция и угроза возросших таможенных пошлин поставили бизнес компании под угрозу, в результате чего она была вынуждена подать заявку о защите по статье 11 американского закона о банкротстве. В своём заявлении iRobot признаёт, что её прибыль истощается необходимостью вкладывать средства в новые разработки и снижать цены под давлением конкурентов. Она ещё сохраняет ведущие позиции на рынке роботов-пылесосов в США и Японии, но финансовое положение iRobot оставляет желать лучшего. В США она контролирует 42 % рынка, в Японии — все 65 %.

Для рынка США компания выпускает свои пылесосы во Вьетнаме, а импорт с этого направления обложен пошлиной по ставке 46 %. В текущем году затраты iRobot только из-за роста тарифов увеличились на $23 млн, хотя выручка и составила более весомые $682 млн. Сумма долговых обязательств iRobot достигает $190 млн, в августе европейские антимонопольные органы заблокировали сделку, по которой Amazon предложила купить активы производителя роботов-пылесосов за $1,4 млрд. Из-за срыва сделки сумма долгов компании увеличилась, поскольку она должна была прибегнуть к новым заимствованиям для финансирования своей деятельности в Европе.

Ситуацию усугубили задержки с платежами в адрес китайского подрядчика — компании Picea Robotics, которая фактически выпускает продукцию iRobot. Явно рассчитывая получить контроль над заказчиком, Picea выкупила долговые обязательства iRobot у группы кредиторов. Сделка с Picea подразумевает, что ей достанутся 100 % активов iRobot, а оставшуюся с 2023 года задолженность она покроет за свой счёт. Кроме того, Picea придётся «простить» iRobot долги за свои услуги на сумму $74 млн. Все прочие кредиторы получат свои средства в полном размере.

Процедура банкротства, по словам представителей iRobot, не затронет операционную деятельность компании или работу фирменной инфраструктуры, включая приложения. Если в 2021 году бизнес iRobot оценивался в $3,56 млрд, то сейчас он стоит не более $140 млн, по данным LSEG. Компания была основана в 1990 году тремя выходцами из Массачусетского технологического института, до 2002 года она специализировалась на робототехнике оборонного назначения, прежде чем решила выпускать роботы-пылесосы Roomba. Штаб-квартира iRobot находится в Массачусетсе, штат компании состоит из 274 сотрудников.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботы-пылесосы Roomba могут потерять большую часть функций — iRobot заявила о риске банкротства
Акции iRobot рухнули в цене на 33 % — попытки продать компанию провалились
Пионер в сфере роботов-пылесосов iRobot признался, что скоро может прекратить существование
Роботакси Tesla стали автономны: в Техасе из салона машин исчез даже страхующий сотрудник
«Как обезьяны»: глава Figure AI о кошмаре ручного отбора лавины низкопробных резюме
Unitree запустит первый в мире «магазин» навыков для роботов
Теги: irobot, roomba, робот-пылесос, банкротство, робототехника
irobot, roomba, робот-пылесос, банкротство, робототехника
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.