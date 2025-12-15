iRobot подала заявку на банкротство — её купит производитель роботов-пылесосов Roomba

Один из пионеров рынка роботов-пылесосов, компания iRobot, вчера подала заявление о защите в ходе процедуры банкротства, добавив, что рассматривает сделку с контрактным производителем легендарных Roomba в качестве основного сценария выхода из сложившегося кризиса. Активы iRobot должны быть выкуплены Picea Robotics, после чего первая фактически станет частной компанией.

iRobot свою озабоченность собственной способностью оставаться на рынке выразила ещё в марте этого года. Растущая конкуренция и угроза возросших таможенных пошлин поставили бизнес компании под угрозу, в результате чего она была вынуждена подать заявку о защите по статье 11 американского закона о банкротстве. В своём заявлении iRobot признаёт, что её прибыль истощается необходимостью вкладывать средства в новые разработки и снижать цены под давлением конкурентов. Она ещё сохраняет ведущие позиции на рынке роботов-пылесосов в США и Японии, но финансовое положение iRobot оставляет желать лучшего. В США она контролирует 42 % рынка, в Японии — все 65 %.

Для рынка США компания выпускает свои пылесосы во Вьетнаме, а импорт с этого направления обложен пошлиной по ставке 46 %. В текущем году затраты iRobot только из-за роста тарифов увеличились на $23 млн, хотя выручка и составила более весомые $682 млн. Сумма долговых обязательств iRobot достигает $190 млн, в августе европейские антимонопольные органы заблокировали сделку, по которой Amazon предложила купить активы производителя роботов-пылесосов за $1,4 млрд. Из-за срыва сделки сумма долгов компании увеличилась, поскольку она должна была прибегнуть к новым заимствованиям для финансирования своей деятельности в Европе.

Ситуацию усугубили задержки с платежами в адрес китайского подрядчика — компании Picea Robotics, которая фактически выпускает продукцию iRobot. Явно рассчитывая получить контроль над заказчиком, Picea выкупила долговые обязательства iRobot у группы кредиторов. Сделка с Picea подразумевает, что ей достанутся 100 % активов iRobot, а оставшуюся с 2023 года задолженность она покроет за свой счёт. Кроме того, Picea придётся «простить» iRobot долги за свои услуги на сумму $74 млн. Все прочие кредиторы получат свои средства в полном размере.

Процедура банкротства, по словам представителей iRobot, не затронет операционную деятельность компании или работу фирменной инфраструктуры, включая приложения. Если в 2021 году бизнес iRobot оценивался в $3,56 млрд, то сейчас он стоит не более $140 млн, по данным LSEG. Компания была основана в 1990 году тремя выходцами из Массачусетского технологического института, до 2002 года она специализировалась на робототехнике оборонного назначения, прежде чем решила выпускать роботы-пылесосы Roomba. Штаб-квартира iRobot находится в Массачусетсе, штат компании состоит из 274 сотрудников.