Петербуржцы снова пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова обратили внимание на нестабильную работу мобильного интернета. В конце минувшей недели петербуржцы уже жаловались на проблемы с доступом у всех четырёх крупнейших операторов сотовой связи.

Данные сервиса Downdetector указывают на то, что количество жалоб на перебои в работе мобильного интернета резко выросло 15 декабря около 08:00. Позднее жалобы продолжили поступать, а всего за сутки было зафиксировано более 5600 подобных обращений. В дополнение к этому жители города сообщают о проблемах с мобильной связью.

Наиболее часто жалобы на проблемы с мобильным интернетом фиксируются после введения в Ленинградской области режима воздушной опасности из-за атаки дронов. При этом отмечается, что в Санкт-Петербурге интернет пропал ещё накануне вечером, тогда как об опасности атаки дронов губернатор Александр Дрозденко предупредил уже после полуночи.

Представители Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга ранее сообщали, что в граничащих с Ленобластью районах мобильный интернет на вышках сотовой связи может отключаться для обеспечения безопасности. Там также добавили, что не располагают данным, когда такие отключения могут прекратиться.