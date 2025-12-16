Мировой интернет трафик подскочил на 19 % в этом года, и теперь заметную его часть генерируют ИИ-боты

Платформа Cloudflare представила занимательную статистику по результатам работы в 2025 году. Она указывает не то, что люди по-прежнему генерируют меньше половины трафика в интернете, и теперь помимо обычных ботов их теснят также ИИ-боты, которые захватили 4,2 % трафика, связанного с запросами HTML.

Крупнейшим отдельно взятым источником бот-трафика стал Googlebot, который используется как для поискового индексирования, так и для тренировки ИИ. Аналогичные задачи выполняет и Microsoft Bingbot, но в меньших масштабах. На все ИИ-боты вместе пришлось 4,2 % трафика. Боты, не связанные с ИИ, сгенерировали 47,9 % трафика, а на людей пришлось лишь 43,5 %. Абсолютным лидером по географическому происхождению бот-трафика остаются Соединённые Штаты, генерирующие 40 % от общего объёма.

В целом глобальный интернет-трафик в 2025 году вырос на 19 %, что больше прошлогодних 17 %. Отмечается, что 43 % запросов поступило с мобильных устройств — год назад был 41 %. Системы безопасности Cloudflare автоматически заблокировали или ограничили 6,2 % всего прошедшего через её сеть трафика как потенциально вредоносный. Компания также зафиксировала более 25 рекордных по мощности DDoS-атак в этом году. Кроме того, почти половина всех наблюдаемых в текущем году отключений интернета была вызвана действиями государственных органов, и часто в попытке предотвратить списывание на экзаменах.

Что касается наиболее посещаемых интернет-сервисов, Google по-прежнему возглавляет общий список, за ним следуют Facebook✴, Apple и Microsoft. Среди социальных сетей X (ранее Twitter) опустился на шестое место, уступив LinkedIn и Snapchat. Мало кто удивится, что ChatGPT является самым посещаемым сервисом искусственного интеллекта, а Anthropic Claude занимает второе место, опережая Perplexity и Google Gemini. Grok Илона Маска занимает лишь девятое место, чуть опережая китайский DeepSeek.

Год также ознаменовался двумя внутренними сбоями самой Cloudflare. В частности, в ноябре из-за изменения прав доступа в одной из операционных баз данных, и в декабре — вследствие корректировки логики обработки запросов веб-брандмауэром. Эти инциденты временно сделали недоступными сайты многих крупных организаций и показали, насколько хрупкой может быть даже самая продвинутая цифровая экосистема.

Уязвимости сегодняшнего интернета кроются не только в кибератаках, но и в устаревших технологических решениях. Яркий пример тому медленный переход на протокол IPv6, призванный решить проблему нехватки IPv4-адресов. Согласно отчёту Cloudflare, менее трети запросов от устройств с поддержкой обоих стандартов (dual-stack) используют IPv6. Провайдеры продолжают массово применять технологию NAT, скрывая множество устройств за одним устаревающим IPv4-адресом. Это продлевает жизнь старой инфраструктуре, но тормозит переход к более масштабируемой и безопасной архитектуре, необходимой для противодействия DDoS-атакам и нашествию ботов для обучения ИИ-моделей.