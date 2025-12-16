Сегодня 16 декабря 2025
Ещё одни аналитики спрогнозировали падение продаж смартфонов в 2026 году — причина всё та же

Если ранее эксперты Counterpoint Research рассчитывали на небольшой рост объёмов поставок смартфонов в 2026 году, то стремительный рост цен на память в текущем полугодии вынудил их пересмотреть свой прогноз. Теперь они считают, что объёмы поставок смартфонов в 2026 году снизятся на 2,1 %, причём сильнее всего пострадают китайские марки.

Источник изображения: Samsung Electronics

В числе последних аналитики Counterpoint Research упоминают Honor, Oppo и Vivo. Две последние, согласно предыдущего прогноза экспертов, должны были по итогам следующего года увеличить объёмы поставок продукции, но теперь сократят их на 1,2 %. Honor при этом теперь должен показать максимальное среди прочих поставщиков снижение объёмов реализации смартфонов, на 3,4 %. Как отмечают авторы прогноза, с начала текущего года затраты на закупку компонентов для производства смартфонов в ценовом сегменте до $200 выросли на 20–30 %. В среднем и верхнем ценовых диапазонах прирост достиг 10–15 %. Как ожидается, до второго квартала следующего года цены на память могут вырасти ещё на 40 %, а потому себестоимость смартфонов на уровне компонентов может увеличиться ещё на 8–15 % от текущих уровней.

Как поясняют представители Counterpoint Research, в нижнем ценовом диапазоне резкое увеличение стоимости смартфонов негативно сказывается на спросе, поэтому производители с высокой вероятностью предпочтут не поднимать цены, а сократить часть ассортимента моделей и переключится на выпуск более доходных. По сути, эта тенденция уже наблюдается на рынке.

Источник изображения: Counterpoint Research

Ещё в сентябре этого года эксперты Counterpoint Research предполагали, что рост средней цены реализации смартфонов в следующем году не превысит 3,9 %, но теперь они поднимают его величину до 6,9 %. Проще всего рост цен на память и её дефицит переживут производители смартфонов с высоким уровнем вертикальной интеграции бизнеса, широким ассортиментом моделей и крупным масштабом производства. По словам аналитиков, в этом смысле Apple и Samsung лучше защищены от неурядиц на ближайшие несколько кварталов, в течение следующего года проблемы начнутся у многих китайских производителей смартфонов. Apple и Samsung в следующем году сохранят за собой по 19 % рынка смартфонов, на третьем месте окажется Xiaomi с 14 %. При этом последняя просядет по поставкам только на 1,8 %, тогда как Apple сократит их на 2,2 %, а у Samsung снижение составит 2,1 %.

Китайские производители уже начали компенсировать рост цен на память за счёт ухудшения характеристик своих смартфонов. Во-первых, уменьшаются объёмы памяти в базовых конфигурациях. Во-вторых, осуществляется переход на более дешёвые модули памяти, дисплеи и компоненты аудиосистемы. Кто-то старается использовать старые компоненты, обновлять только внешность моделей для стимулирования спроса на более дорогие версии смартфонов, а также оптимизировать ассортимент продукции.

Источник:

Теги: counterpoint research, смартфоны, аналитика
