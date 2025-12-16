Стало известно, над чем работает Apple: недорогая Vision Air, складной iPhone и не только

Достоянием общественности стал обширный список устройств, над которыми работает Apple. Пока неизвестно, когда именно компания представит эти новинки официально, но наверняка многие из них дебютируют в наступающем 2026 году. Неофициальной информацией поделился с ресурсом MacRumors источник, пожелавший остаться анонимным.

Первоначальным источником утечки оказался прототип iPhone, работающий под управлением предварительного варианта iOS 26. Программная платформа на устройстве имеет номер версии 23A5234w — для сравнения, первая бета-версия iOS 26 носила номер 23A5260n, так что находка относится к более раннему периоду. Более того, она ещё обозначена в старой номенклатуре как iOS 19, а не iOS 26. На прототипе iPhone обнаружены упоминания множества ещё не вышедших устройств и функций — некоторые из них всплывали в предыдущих утечках.

Если верить списку, в сегменте оборудования для дома Apple ведёт разработку следующих устройств: беспроводной метки AirTag 2 (кодовый номер B589); монитора Apple Studio Display 2 (J427 и J527); обновлённой приставки Apple TV (J355); хабов для устройств умного дома, в том числе настольного (J490) и настенного (J491); неизвестного устройства для дома (J229) — возможно, камеры наблюдения; настольного робота (J595); умной колонки HomePod mini 2 (B525).

К выпуску готовятся две версии базового Apple iPad 12-го поколения — версий с поддержкой мобильной связи и только с Wi-Fi (J581 и J582); четыре варианта iPad Air на чипе M4 — с дисплеями на 11 и 13 дюймов, с поддержкой сотовой связи и без неё (J707, J708, J737 и J738). В сегменте смартфонов упоминаются iPhone 17e (V159); iPhone 18 Pro (V63) и iPhone 18 Pro Max (V64); iPhone Air 2 (V62) — возможно, его выход отложат; а также складной iPhone (V68).

Традиционно широкий ассортимент Apple готовит в линейке персональных компьютеров: недорогой MacBook на мобильном чипе A18 Pro (J700); производительные MacBook Pro на процессорах M5 Pro и M5 Max с 14- и 16-дюймовыми экранами (J714c, J714s, J716c, J716s); традиционные MacBook Air на процессоре M5 в 13- и 15-дюймовом исполнении (J813 и J815); мощный настольный Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra (J775c и J775d); компактный Mac mini на базе M5 и M5 Pro (J873g и J873s); 14-дюймовый MacBook Pro на базовом процессоре M6 (J804); а также квартет 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с мощными M6 Pro и M6 Max (K114c, K114s, K116c, K116s).

Сектор носимых устройств Apple представлен лёгкой и относительно недорогой гарнитурой Vision Air (N100); прототипом очков дополненной реальности (N421), выход которых предположительно был отменен; очками дополненной реальности для совместной работы с компьютерами Mac (N107), которые, но некоторым сведениям, также отменили; более дешёвой версией Vision Pro (она же Vision Pro второго поколения, номер N109); умными очками с искусственным интеллектом, которые выступят прямым конкурентом Meta✴ Ray-Ban (номер N50, впоследствии заменён на N401); умными часами Apple Watch Series 12 с поддержкой мобильной связи и без (N237 и N238); мощными Apple Watch Ultra 4 (N240).

Известно о разработке следующих чипов: U3 для работы с технологией Ultra Wideband (T2034); процессоров для ПК M5 Pro/Max/Ultra (T6050) и M6 (T8152); мобильных A20 и A20 Pro (T8160); и предназначенного для умных часов S11 (T8320). Не удалось идентифицировать продукты с кодовыми номерами N110, N209, N216, J349, J190, J226. Некоторые из устройств, в том числе AirTag 2, iPad и хаб для устройств умного дома, выйдут в начале 2026 года; некоторые — в конце или позже. В ПО Apple связанные с кодовыми номерами даты не приводятся.