Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости слухи Стало известно, над чем работает Apple: ...
реклама
Новости Hardware

Стало известно, над чем работает Apple: недорогая Vision Air, складной iPhone и не только

Достоянием общественности стал обширный список устройств, над которыми работает Apple. Пока неизвестно, когда именно компания представит эти новинки официально, но наверняка многие из них дебютируют в наступающем 2026 году. Неофициальной информацией поделился с ресурсом MacRumors источник, пожелавший остаться анонимным.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

Первоначальным источником утечки оказался прототип iPhone, работающий под управлением предварительного варианта iOS 26. Программная платформа на устройстве имеет номер версии 23A5234w — для сравнения, первая бета-версия iOS 26 носила номер 23A5260n, так что находка относится к более раннему периоду. Более того, она ещё обозначена в старой номенклатуре как iOS 19, а не iOS 26. На прототипе iPhone обнаружены упоминания множества ещё не вышедших устройств и функций — некоторые из них всплывали в предыдущих утечках.

Если верить списку, в сегменте оборудования для дома Apple ведёт разработку следующих устройств: беспроводной метки AirTag 2 (кодовый номер B589); монитора Apple Studio Display 2 (J427 и J527); обновлённой приставки Apple TV (J355); хабов для устройств умного дома, в том числе настольного (J490) и настенного (J491); неизвестного устройства для дома (J229) — возможно, камеры наблюдения; настольного робота (J595); умной колонки HomePod mini 2 (B525).

К выпуску готовятся две версии базового Apple iPad 12-го поколения — версий с поддержкой мобильной связи и только с Wi-Fi (J581 и J582); четыре варианта iPad Air на чипе M4 — с дисплеями на 11 и 13 дюймов, с поддержкой сотовой связи и без неё (J707, J708, J737 и J738). В сегменте смартфонов упоминаются iPhone 17e (V159); iPhone 18 Pro (V63) и iPhone 18 Pro Max (V64); iPhone Air 2 (V62) — возможно, его выход отложат; а также складной iPhone (V68).

Традиционно широкий ассортимент Apple готовит в линейке персональных компьютеров: недорогой MacBook на мобильном чипе A18 Pro (J700); производительные MacBook Pro на процессорах M5 Pro и M5 Max с 14- и 16-дюймовыми экранами (J714c, J714s, J716c, J716s); традиционные MacBook Air на процессоре M5 в 13- и 15-дюймовом исполнении (J813 и J815); мощный настольный Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra (J775c и J775d); компактный Mac mini на базе M5 и M5 Pro (J873g и J873s); 14-дюймовый MacBook Pro на базовом процессоре M6 (J804); а также квартет 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с мощными M6 Pro и M6 Max (K114c, K114s, K116c, K116s).

Сектор носимых устройств Apple представлен лёгкой и относительно недорогой гарнитурой Vision Air (N100); прототипом очков дополненной реальности (N421), выход которых предположительно был отменен; очками дополненной реальности для совместной работы с компьютерами Mac (N107), которые, но некоторым сведениям, также отменили; более дешёвой версией Vision Pro (она же Vision Pro второго поколения, номер N109); умными очками с искусственным интеллектом, которые выступят прямым конкурентом Meta Ray-Ban (номер N50, впоследствии заменён на N401); умными часами Apple Watch Series 12 с поддержкой мобильной связи и без (N237 и N238); мощными Apple Watch Ultra 4 (N240).

Известно о разработке следующих чипов: U3 для работы с технологией Ultra Wideband (T2034); процессоров для ПК M5 Pro/Max/Ultra (T6050) и M6 (T8152); мобильных A20 и A20 Pro (T8160); и предназначенного для умных часов S11 (T8320). Не удалось идентифицировать продукты с кодовыми номерами N110, N209, N216, J349, J190, J226. Некоторые из устройств, в том числе AirTag 2, iPad и хаб для устройств умного дома, выйдут в начале 2026 года; некоторые — в конце или позже. В ПО Apple связанные с кодовыми номерами даты не приводятся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышла iOS 26.2 с улучшениями Liquid Glass, кодами проверки для AirDrop и другими новыми функциями
Выход первого гибкого iPhone спровоцирует резкий рост рынка складных смартфонов в следующем году
iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2025 года
Intel готова выложить за стартап SambaNova около $1,6 млрд уже в январе
Oracle затягивает со строительством некоторых ЦОД для OpenAI
Ещё $70 млрд на чиповую независимость: Китай готовит новые вливания в полупроводниковую отрасль
Теги: apple, утечка, разработка
apple, утечка, разработка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.