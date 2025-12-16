На Amazon всплыли поддельные DDR5 — это DDR2 с распечатанными радиаторами

Чем дороже товар, тем выше соблазн его подделать, и в этом полугодии в эту категорию начали попадать модули памяти типа DDR5. Как отмечает популярный ресурс VideoCardz, одному из его испанских читателей удалось приобрести на Amazon четыре комплекта памяти Adata XPG Caster в конфигурации 2 × 16 Гбайт, один из них оказался низкосортной подделкой на базе DDR2 или DDR.

Планируя использовать часть купленных комплектов памяти при сборке компьютеров, BravoNorris столкнулся с тем, что один из них оказался подделкой. Внутри заводского блистера с полноценными опознавательными знаками DDR5 указанной серии лежала пара модулей DDR2 или DDR с наклеенными на них бумажными имитациями радиаторов от настоящей памяти ADATA XPG Caster. В нагрузку к этим фальшивкам шла подобранная по весу и обрезанная по размеру упаковки металлическая перфорированная пластина.

Как правило, в таких случаях автором подделки может выступать предыдущий покупатель товара на маркетплейсе. Схема мошенничества давно знакома: сперва приобретается нормальный товар, потом содержимое упаковки подменяется на фальшивку, и оформляется возврат товара. Мошенник получает свои деньги от маркетплейса, оставляет себе полноценно функционирующее оригинальное изделие, ему лишь нужно потратиться на создание видимости отсутствия у возвращаемого товара дефектов. В случае с добросовестным испанцем, которому Amazon невольно продал фальшивый комплект оперативной памяти, заявка на возврат уже оформлена, но средства на его счёт пока не поступили. В подобных случаях имеет смысл записывать на камеру весь процесс распаковки изделия после покупки, чтобы иметь весомые доказательства подлога.