Kingston посоветовала закупаться ОЗУ и S...
Новости Hardware

Kingston посоветовала закупаться ОЗУ и SSD, или будет поздно — NAND подорожала на 246 % и это не предел

Менеджер Kingston по продажам SSD для ЦОД Кэмерон Крэндалл (Cameron Crandall) в недавнем интервью заявил, что цены на чипы для модулей оперативной памяти и SSD продолжат расти в течение всего 2026 года. По его данным, NAND подорожала на 246 % по сравнению с первым кварталом 2025 года, причём 70 % этого роста пришлись на последние 60 дней. Поскольку этот компонент составляет 90 % от общей стоимости SSD, компании придётся соответствующим образом скорректировать цены.

Источник изображений: Kingston

Источник изображений: Kingston

Крэндалл заявил, что цены растут «как никогда раньше» за все 29 лет его работы в Kingston. На вопрос о том, как потребители могут справиться с продолжающимся дефицитом и ростом цен, он ответил: «Я думаю, что лучшее, что можно сделать, если вы планируете обновить свою систему, — это сделать это сейчас, а не ждать, потому что цены будут продолжать расти. Мой совет сегодня — не откладывать покупку, потому что через 30 дней она будет дороже, и, скорее всего, ещё дороже через 30 дней после этого».

Хотя заявление Крэндалла противоречит некоторым другим прогнозам, обещающим стабилизацию цен на DRAM в течение следующих шести-восьми месяцев, он настаивает, что на рынке памяти существует ценовой цикл и что сейчас мы находимся на подъёме. Вероятно, именно поэтому компании-производители памяти сдерживают расширение своих производственных линий или строительство новых заводов. Если пузырь искусственного интеллекта лопнет, производители чипов могут оказаться владельцами дорогостоящих запасов NAND с нулевым спросом.

Крэндалл также коснулся ситуации с уходом некоторых производителей памяти (например, Micron) с потребительского рынка. Он заявил, что Kingston сосредоточена на канале дистрибуции и, наряду с другими поставщиками SSD и оперативной памяти, сможет компенсировать потери, вызванные закрытием Crucial.

Крэндалл надеется, что дефицит не затянется надолго и этот «ценовой апокалипсис» не продлится десятилетие. Тем не менее, он уверен, что цены в ближайшее время не снизятся: «Ситуация плохая, и сейчас она только ухудшается». Он рекомендует не откладывать покупку SSD и оперативной памяти, а совершить её как можно скорее.



kingston, ssd, dram, nand, рост цен
