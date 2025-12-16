Сегодня 16 декабря 2025
Амбициозная ролевая стратегия Disciples: Domination не заставит себя долго ждать — новый геймплейный трейлер и дата выхода

Издательство Kalypso Media и разработчики из французской Artefacts Studio (Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos) объявили дату выхода своей фэнтезийной ролевой стратегии Disciples: Domination.

Источник изображений: Kalypso Media

Напомним, Disciples: Domination была официально представлена прошедшим летом и готовилась к премьере в 2026 году, хотя попробовать игру можно было уже в октябре благодаря публичной демоверсии.

Как стало известно, Disciples: Domination поступит в продажу 12 февраля 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Disciples: Domination позиционируется как вторая часть трилогии. События развернутся через 15 лет после финала Disciples: Liberation (2021). В роли Авианны, освободительницы Невендаара, игрокам предстоит спасти гибнущее королевство.

В поисках правды за бесконечными конфликтами, тёмной магией и опасными заговорами, отравляющими обречённую империю, пользователям придётся столкнуться с предательством, распрями и интригами.

Геймеры будут путешествовать по Невендаару, открывать новые территории, управлять армией и землями из столицы, командовать войсками в тактических сражениях, набирать верных соратников и улучшать бойцов.

Обещают балансирующий на грани мир, мрачную и глубокую историю, ярких персонажей, возвращение Горных Кланов, улучшенную боевую пошаговую систему и текстовый перевод на русский.

disciples: domination, artefacts studio, kalypso media, стратегия, ролевая игра
