С большим обновлением в эвакуационный шутер Arc Raiders пришла зима, добровольный вайп и другие изменения

Embark Studios выпустила крупное обновление Cold Snap для своего эвакуационного шутера Arc Raiders. Апдейт добавил в игру новое погодное условие для карт, функцию сброса древа навыков, особое событие и многое другое.

Источник изображений: Embark Studios

После установки патча с техническим индексом 1.7.0 у геймеров появилась возможность отправиться изучать любую из представленных карт (кроме изначально снежной «Стеллы Монтис»), которая может покрываться снегом. Опция реализована по аналогии с ночными рейдами — то есть действует не всегда, а с определёнными временными интервалами.

На зимних вариантах локаций действуют свои правила: при долгом нахождении на открытой местности рейдер начнёт мёрзнуть и терять очки здоровья, а его одежда всё больше станет покрываться снегом. Появилась возможность лепить снежки и бросаться ими в других игроков или роботов, но нанести урон с помощью таких атак не получится.

Также с 26 декабря в Arc Raiders откроется доступ к колоде «Вратарь» — аналогу боевого пропуска с доступными за внутриигровую валюту косметическими предметами, ящиками с ценными для рейда инструментами и даже монетами для разблокировки платных обликов.

Cold Snap открывает временное окно для первого добровольного вайпа в Arc Raiders. Геймеры, выполнившие ряд условий, смогут обнулить прокачку своего персонажа, получив взамен несколько бонусов — как временных, так и постоянных.

Свежий апдейт добавил в шутер новые «Кинематографические» настройки графики для мощных ПК, внёс большое количество технических исправлений и правок баланса. С полным списком внесённых изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

Arc Raiders вышла на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Запуск эвакуационного шутера стал лучшим в истории Nexon, поскольку менее чем за две недели было продано 4 миллиона копий.

