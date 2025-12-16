Google запустила ИИ-агента, который избавит от утренней проверки почты и календаря

Разработчики из Google хотят сделать так, чтобы люди по всему миру начинали свой день с взаимодействия с её искусственным интеллектом. Для этого поисковый гигант запустил экспериментального ИИ-агента, который будет анализировать электронные письма пользователей, календарь и документы, чтобы каждое утро отправлять в почту краткую сводку на основе проведённого анализа.

Новая функция под названием CC каждое утро направляет в почтовый ящик пользователя ежедневную сводку под названием «Ваш день впереди». Это персонализированный отчёт, который Google описывает, как «одно чёткое резюме», в котором содержится расписание на предстоящий день, а также все ключевые задачи, которые следует выполнить, и важная информация, например, о счетах, которые нужно оплатить, или встречах, к которым следует подготовиться. CC также может подготавливать черновики писем и делать ссылки в календарь на случай, если пользователь хочет приступить к выполнению задач прямо в начале дня.

ИИ-агент CC запускается в раннем доступе для платных подписчиков старше 18 лет в США и Канаде. Google также объявила о запуске списка ожидания для получения доступа к CC, записаться в который могут все желающие пользователи, соответствующие упомянутым критериям. Компания не уточнила, как долго доступ к ИИ-агенту будет предоставляться в таком формате и когда его доступность будет расширена.

Основой для CC стала ИИ-модель Gemini, которая анализирует данные пользователя из почты Gmail, «Календаря» и Google Диска, а также собирает информацию в интернете. Пользователь может сделать ИИ-агента более персонализированным, рассказывая ему о себе и давая задания на запоминание данных, а также отвечая на предоставляемые сводки или общаясь с ним напрямую.