Администрация Трампа угрожает европейским компаниям из-за регулирования технологической сферы в ЕС

На этой неделе Торговое представительство США (USTR) опубликовало сообщение в соцсети X, в котором говорится, что американские поставщики услуг пострадали от «продолжающейся серии дискриминационных и преследующих судебных исков, налогов, штрафов и предписаний» со стороны Евросоюза. Регулятор заявил, что американские власти готовы ввести ответные меры, если давление на технологические компании из США в регионе не прекратится.

Ранее в этом месяце соцсеть X была оштрафована в ЕС на $140 млн из-за нарушений действующего на территории блока Закона о цифровых услугах (DSA). Этот штраф стал последним в череде продолжающихся разбирательств и расследований, за последние несколько лет, затронувших американских технологических гигантов, таких как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Meta✴.

В публикации USTR были упомянуты несколько европейских компаний, таких как Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens и Spotify, которые могут столкнуться с ответными мерами в США. Ведомство заявило, что в случае продолжения применения «дискриминационных» мер американские власти ответят на это, поскольку действующее в стране законодательство «разрешает взимание сборов или введение ограничений в отношении иностранных поставщиков услуг, среди прочих мер».

В заявлении представителя Еврокомиссии Томаса Ренье (Thomas Regnier) для американских СМИ говорится, что ЕС продолжает работать с США над реализацией торгового соглашения. «Как мы неоднократно заявляли, наши правила применяются в равной и справедливой степени ко всем компаниям, работающим в ЕС. Мы и впредь будем применять наши правила справедливо и без дискриминации», — добавил Ренье.