Китайцы показали твёрдотельные аккумуляторы с рекордной плотностью 824 Вт·ч/кг — это будущее роботов и электромобилей

На днях председатель правления китайской компании WeLion New Energy — Юй Хуэйген (Yu Huigen) — сообщил, что в его лаборатории была достигнута рекордная плотность энергии в аккумуляторах. Удельная энергоёмкость батареи на основе твёрдого сульфидного электролита достигла 824 Вт·ч/кг, открыв путь к ещё большей энергоёмкости в 1000 Вт·ч/кг. Это будет дорого, но даст толчок развитию человекоподобных роботов.

Источник изображения: WeLion

Источник изображения: WeLion

Энергоёмкость современных литийионных аккумуляторов с жидкими электролитами лежит в диапазоне 250–300 Вт·ч/кг. Демонстрация энергоёмкости на уровне 824 Вт·ч/кг далеко выходит за рамки возможностей актуальных батарей и устройств на их основе. Почти трёхкратное превышение возможностей всех серийно выпускаемых аккумуляторов обеспечат двух- и даже трёхкратное увеличение пробега электротранспорта, что невозможно переоценить.

Впрочем, новый твёрдотельный электролит на основе сульфидов дорог в производстве, делает оговорку представитель WeLion. Поэтому первыми новые аккумуляторы могут получить человекообразные роботы, для которых безопасность аккумуляторной подсистемы и длительность автономной работы будут дороже условно любых денег. Современные батареи обеспечивают роботам от двух до четырёх часов работы, что мало для полноценной эксплуатации «железных гуманоидов». Заявка на энергоёмкость аккумуляторов в районе 824 Вт·ч/кг — это сделает использование роботов более практичным на производстве.

Также глава WeLion New Energy не скрывает, что дальнейшее повышение энергоёмкости будет сложным делом. Подобраться к заветной планке на уровне 1000 Вт·ч/кг — это потребует довольно длительного времени. В краткосрочной перспективе такого результата добиться не выйдет.

Интересно добавить, что компания WeLion New Energy планирует выйти на биржу ценных бумаг. Если у неё это получится, то она станет первой китайской компанией-специалистом по твердотельным аккумуляторам с выходом на IPO.

Компания WeLion основана в 2016 году как спин-офф Института физики Китайской академии наук. Среди её инвесторов — Huawei, Geely, Xiaomi, Nio, а также фонды Sequoia и Hillhouse. Текущая производственная мощность превышает 28,2 ГВт·ч в год на базах в Пекине, Цзянсу, Чжэцзяне и Шаньдуне, с планами роста свыше 100 ГВт•ч. При разработке материалов WeLion сотрудничает с BASF.

На сегодняшний день WeLion поставляет полутвердотельные батареи с энергоёмкостью до 360 Вт·ч/кг на ячейке. В 2023–2024 годах такие батареи в пакетах 150 кВт·ч используются в электромобилях Nio (например, ET7), обеспечивая пробег свыше 1000 км по CLTC (рекорд — 1044–1070 км в тестах). Иными словами, за деятельность WeLion стоят не только обещания, но также реальные дела, что повышает ценность новых заявлений и целей.

Источник:

Теги: аккумулятор, твердотельный аккумулятор, робототехника, электротранспорт
