Птичка никуда не улетала: соцсеть X подала на Operation Bluebird в суд за посягательства на Twitter

Компания X подала в суд на стартап Operation Bluebird, который пытался запустить новую социальную сеть под брендом Twitter. В поданном накануне иске компания Илона Маска (Elon Musk) утверждает, что Operation Bluebird «беззастенчиво пытается украсть» товарные знаки Twitter, потому что «Twitter никуда не девался и остаётся исключительной собственностью X Corp».

На минувшей неделе Operation Bluebird подала в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) ходатайство об аннулировании прав X Corp на товарные знаки Twitter и Tweet. В документе говорится, что X Corp «юридически отказалась от своих прав» на бренд Twitter и «не имеет намерения пользоваться им вновь». Одновременно Operation Bluebird подала собственную заявку на регистрацию товарного знака «Twitter», решив запустить собственный сайт Twitter.new.

В соцсети X, однако, отметили, что ребрендинг платформы «не является отказом от прав на товарный знак». Пользователи всё ещё называют X «Twitter», публикации — «твитами», а на некоторых сайтах переход на платформу сопровождается значком с изображением птички. По состоянию на 11 декабря 2025 года более 4 млн пользователей зашли в соцсеть через домен twitter.com, отметила администрация платформы — перенаправление с него на x.com заработало в прошлом году.

Тем временем OperationBluebird уже начала принимать заявки на ники на новом ресурсе Twitter.new — он, по версии истца, «создаёт ложную ассоциацию между X Corp и „новым“ продуктом Bluebird», в котором используются логотип, название и схожая с оригинальным Twitter цветовая гамма. «Bluebird не скрывает того факта, что пытается заработать на доброй воле и репутации Twitter. У Bluebird был выбор из практически безграничного количества вариантов торговых наименований (как и у любого другого конкурента X Corp), но вместо этого она захотела заработать на бренде, который уже стоит миллиарды долларов», — говорится в иске.

X Corp просит суд обязать Operation Bluebird прекратить использовать связанные с брендом Twitter товарные знаки и потребовать, чтобы USPTO отклонило и признало недействительным заявку стартапа на регистрацию соответствующего товарного знака. Соцсеть также просит суд вынести решение о «компенсации ущерба, понесённого в результате нарушения авторских прав Bluebird».