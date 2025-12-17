Сегодня 17 декабря 2025
AMD активизировалась в Китае: Лиза Су встретилась с руководством Lenovo

Недавнее разрешение поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай принято связывать с личными усилиями главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) по лоббированию её интересов в Вашингтоне, но и конкурирующую AMD не следует списывать со счетов. По данным китайских СМИ, глава компании Лиза Су (Lisa Su) недавно посетила Китай, где встретилась с руководством Lenovo.

Источник изображения: AMD

Последняя, напомним, является крупнейшим в мире производителем ПК. Генеральный директор AMD побывала в пекинской штаб-квартире Lenovo в сопровождении других руководителей американской компании. В китайских социальных сетях очевидцы распространили фотографии с приветственными словами «Welcome AMD», которые высвечивались в штаб-квартире Lenovo на экранах в местах общего пользования. Сообщается, что Лизе Су представители Lenovo продемонстрировали новейшие продукты и технологии, а также человекоподобных роботов, которых компания разрабатывает в соответствии с модой последних лет.

Это уже не первый в текущем году визит Лизы Су в Китай. В марте он также посетила штаб-квартиру Lenovo, тогда эта компания представила ИИ-сервер на базе чипов AMD. Тогда Лиза Су подчеркнула, что её компоненты подходят для работы с большими языковыми моделями, создаваемыми китайскими компаниями DeepSeek и Alibaba. Для AMD китайский рынок в целом имеет куда большее значение, чем для Nvidia, поскольку по итогам прошлого года она получила здесь 24 % всей своей выручки или $6,2 млрд. По сути, среди зарубежных рынков именно китайский является для AMD крупнейшим, уступая только домашнему американскому.

Когда на прошлой неделе Трамп разрешил поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай в обмен на 25 % профильной выручки, он отметил, что на аналогичных условиях смогут работать в этой стране и конкурирующие компании типа AMD и Intel. Ранее Лиза Су выражала принципиальное согласие на отчисление в американский бюджет 15 % выручки от поставок ускорителей AMD в Китай. Эта компания успела получить экспортные лицензии, разрешающие отгружать ускорители Instinct MI308 в Китай после того, как в апреле власти США ввели временный запрет на осуществление такой деятельности. У Nvidia на тот момент соответствующих лицензий на поставку своих ускорителей H20 в Китай не было. Вопрос заключается в том, разрешат ли AMD власти США поставлять в Поднебесную более производительные решения по сравнению с Instinct MI308.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: amd, instinct mi350, лиза су, китай, lenovo
