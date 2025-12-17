Хакеры взломали Pornhub и теперь угрожают опубликовать данные премиум-подписчиков

Хакерская группировка ShinyHunters накануне заявила о краже данных премиум-подписчиков крупнейшего сайта для взрослых Pornhub и угрожает опубликовать их, сообщает Reuters. Масштабы, объёмы и детали взлома установить пока не удалось, но киберпреступники предоставили образцы данных, и их подлинность частично подтвердилась.

По меньшей мере трое бывших подписчиков ресурса — двое канадцев и один американец — на условиях анонимности подтвердили подлинность данных, которые, впрочем, несколько лет назад устарели. За отказ от публикации информации и её удаление хакеры ShinyHunters потребовали выкуп в биткоинах; администрация самого ресурса для взрослых и владеющей им канадской компании инцидент не прокомментировали.

Ежедневная аудитория Pornhub составляет 100 млн пользователей, годовая — 36 млрд, гласит собственная статистика ресурса. Представители ShinyHunters вышли на связь с Reuters и предоставили данные о 14 пользователях премиум-подписки, с которой открывается доступ к видео высокого разрешения, отсутствует реклама, и поддерживаются устройства виртуальной реальности. Как именно группировка получила данные, её представители не сообщили, установить это иными способами не удалось. 3 из 14 упомянутых в образцах данных лиц подтвердили, что ранее были пользователями премиум-подписки.

Администрация ресурса 12 декабря сообщила о недавнем инциденте в области кибербезопасности, связанном со сторонним поставщиком аналитических данных Mixpanel, который затронул некоторое число премиум-подписчиков. Mixpanel предоставляет компаниям подробную информацию о пользователях и их действиях — она сообщила об инциденте в области кибербезопасности 27 ноября; позже компания добавила, что ей известно о заявлении, которое сделала администрация ресурса для взрослых, но отметила, что «не может найти признаков того, что эти данные были украдены в ходе инцидента от ноября 2025 года или иным образом». Доступ к данным ресурса для взрослых в системе Mixpanel в последний раз осуществлялся с «действительной учётной записи сотрудника материнской компании Pornhub в 2023 году», и «если эти данные оказались в руках неуполномоченной стороны, мы не уверены, что это произошло в результате инцидента в Mixpanel».

Хакеры ShinyHunters подтвердили связь кражи данных с инцидентом в Mixpanel, но в компании заявление киберпреступников отвергли, заявив, что она провела тщательное расследование инцидента, к которому привлекла сторонних экспертов по кибербезопасности, уведомила всех пострадавших клиентов, и Pornhub в их число, подчеркнули в Mixpanel, не входит. Ранее ShinyHunters сообщали о взломах и кражах данных у Salesforce и британской Jaguar Land Rover.