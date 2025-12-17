Warhammer 40,000: Mechanicus 2 по многочисленным просьбам получит «машинную» озвучку, но в 2025 году не выйдет

Издательство Kasedo Games и разработчики из французской Bulwark Studios (Ixion) объявили о вынужденном переносе релиза своей амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2.

Напомним, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 была представлена прошлой весной на презентации Warhammer Skulls Showcase. Согласно пресс-релизу к майскому геймплейному трейлеру, выход игры планировался в 2025 году.

Как стало известно, теперь премьера Warhammer 40,000: Mechanicus 2 запланирована на весну 2026 года. Причиной переноса разработчики назвали пользовательские отзывы об октябрьской демоверсии игры.

В частности, по многочисленным просьбам расширят опции дубляжа. Среди них появится лингва-технис — машинный язык последователей Бога-Машины, который помогал создать уникальную атмосферу в оригинальной Mechanicus.

Разработчики также трудятся над оптимизацией и повышением темпа геймплея. Настройки ускорения анимации в игре уже есть, а скоро появится возможность автоматически активировать действие «Движение» при выборе юнита.

На фоне анонса команда также представила первый из пяти обзорных геймплейных трейлеров лидеров фракций Адептус Механикус и некронов. Ролик посвящён Техноаквизитору Сцеволе и лорду Некронов Оминеку.

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают две сюжетные кампании, несколько концовок, динамичные пошаговые сражения с управлением взводами и системой укрытий, а также перевод на русский.