Кризис оперативной памяти вынудит Larian оптимизировать Divinity уже в раннем доступе

Заставшее индустрию врасплох подорожание чипов оперативной памяти и SSD обернётся неожиданно хорошими новостями для тех, кто ждёт амбициозную пошаговую ролевую игру Divinity от Larian Studios (Baldur’s Gate 3).

Основатель, гендиректор и творческий руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в интервью TheGamer назвал ситуацию с комплектующими беспрецедентной и рассказал, как она отразится на Divinity.

По словам Винке, резкое подорожание RAM и SSD вынудит Larian Studios пересматривать все внутренние прогнозы в этой области, но как минимум сделает разработку Divinity «интересной».

«Это означает, что, скорее всего, нам придётся проделать кучу работы по оптимизации уже в раннем доступе, чего на данном этапе мы обычно делать не хотим. Непросто, но таковы видеоигры», — рассудил Винке.

События Divinity развернутся через 100 лет после финала Divinity: Original Sin 2. Заявлено появление персонажей из предыдущих частей, однако при этом игру собираются сделать дружелюбной к новичкам франшизы.

Обещают новый уровень вариативности, последствия принятых решений, кинематографичное повествование, знакомый по прошлым играм онлайновый кооператив и графику на переработанном внутреннем движке.

У Divinity пока нет ни списка целевых платформ, ни сроков выхода. Игра уже прошла через предварительное производство и находится в активной разработке. Релиз ожидается не раньше 2027−2028 года.