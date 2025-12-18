Сегодня 18 декабря 2025
Еврокомиссия отказалась от планов по запрету продаж машин с ДВС с 2035 года, но не полностью

На волне электромобильной эйфории некоторые страны начали устанавливать законодательные ограничения на реализацию новых транспортных средств с ДВС после определённой даты, но в случае с Евросоюзом их пришлось смягчить. Теперь с 2035 года в регионе будет разрешена продажа автомобилей с ДВС при условии, что их доля не превысит 10 % от общего объёма новых транспортных средств.

Источник изображения: Renault

Источник изображения: Renault

Как поясняет BBC, ранее Еврокомиссия была нацелена на полный запрет продаж с 2035 года новых автомобилей с бензиновыми и дизельными ДВС, а нарушителям в лице автопроизводителей грозили крупные штрафы. Теперь отраслевое лобби убедило местных законодателей, что спрос на «чистокровные» электромобили слишком низок, и поставленных ранее целей к 2035 году достичь не удастся, а многомиллиардные штрафы не добавят здоровья и без того переживающей не лучшие времена автомобильной отрасли.

Новый план подразумевает, что долю электромобилей в структуре продаж первичного рынка ЕС к 2035 году необходимо довести до 90 %, а оставшиеся 10 % будут формироваться как машинами исключительно с ДВС, так и гибридами. При этом на плечи европейских автопроизводителей ляжет обязанность использования низкоуглеродистой стали, изготовленной на территории ЕС. Планируется также расширить применение биотоплива и так называемого синтетического топлива, которое позволит снизить углеродные выбросы в атмосферу.

Великобритания своих планов по отказу от продаж новых машин с ДВС после 2030 года пока отказываться не собирается, но участники рынка призывают власти активнее стимулировать переход потребителей на электромобили. Volvo своим примером пытается доказать, что предложить широкий ассортимент электрических моделей можно всего за десять лет трансформации. Сторонники жёстких сроков электрификации утверждают, что жертвовать долгосрочными целями из-за краткосрочных конъюнктурных трудностей нельзя. Постоянная смена курса может дорого обойтись компаниям и инвесторам.

Volkswagen, который недавно остановил выпуск электромобилей на своём предприятии в Дрездене, на темпы миграции требует смотреть здраво, предлагая поддерживать выпуск компактных электромобилей и гибко подходить к регулированию углеродных выбросов легковым и коммерческим транспортом.

Теги: еврокомиссия, евросоюз, электромобиль, регулирование, запрет
