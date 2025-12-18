Сегодня 18 декабря 2025
В России введут электронные студенческие билеты и зачётные книжки, но доступны они будут только через Max и «Госуслуги»

В России начнут действовать электронные студенческие билеты и зачётные книжки — закон об этом во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. Студенты смогут пользоваться ими через QR-код на «Госуслугах» и в мессенджере Max.

Источник изображения: Nhel ian Jayme / unsplash.com

Источник изображения: Nhel ian Jayme / unsplash.com

QR-коды помогут студентам подтверждать свой статус при покупке проездных билетов, билетов в музеи и на культурные мероприятия по льготным ценам. Документы в электронном формате будут также служить в качестве пропуска в учебное заведение, с ними можно будет отслеживать успеваемость.

Авторы законопроекта о студенческих билетах и зачётных книжках в Max отметили положительные результаты эксперимента с электронными документами для студентов — он стартовал в апреле 2024 и продлится до конца 2025 года. В нём приняли участие 174 из примерно 1000 российских вузов.

Первоначально законопроект регламентировал QR-коды на «Госуслугах», но ко второму чтению в документ добавилась и альтернативная платформа — Max. А у вузов появилась обязанность дублировать сведения электронных студенческих и зачёток в систему проведения и контроля государственной аттестации ФИС ГИА. Нововведение действует не для всех: при обучении по специальностям подготовки кадров в области обороны и нацбезопасности эти документы так и останутся исключительно в бумажном виде.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: max, электронные документы, законодательство, россия
