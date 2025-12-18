Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI запустила магазин приложений в Ch...
реклама
Новости Software

OpenAI запустила магазин приложений в ChatGPT — там уже есть Photoshop, Spotufy и другие

Компания OpenAI запустила полноценный магазин приложений прямо в своём чат-боте ChatGPT, где собраны поддерживаемые платформой программные продукты. Вместе с этим для разработчиков стал доступен SDK, с помощью которого они могут создавать новые приложения, работающие внутри интерфейса чат-бота.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) говорил о намерении «создавать очевидные функции, которые вы ожидаете от надёжной платформы», и запуск магазина приложений, безусловно, является шагом в этом направлении. В настоящее время в магазине приложений собраны поддерживаемые в ChatGPT сервисы, такие как Adobe Photoshop, Spotify и Dropbox.

Ещё одно изменение заключается в том, что функции «коннекторов», с помощью которых можно загружать в ChatGPT данные из других сервисов, теперь также называются приложениями. На странице со справочной информацией сказано, что коннекторы стали «приложениями с поиском по файлам», коннекторы для проведения углубленных исследований — «приложениями с возможность проведения углубленных исследований». Там также упоминается, что приложения могут задействовать функцию «Память», если она активирована. OpenAI также может использовать данные, полученные в процессе взаимодействия пользователей с чат-ботом, для обучения своих ИИ-моделей, если в настройках активирована соответствующая опция.

OpenAI не пояснила, каким образом запуск магазина приложений в ChatGPT поможет сделать бизнес в сфере искусственного интеллекта прибыльным. В описании лишь сказано, что компания продолжает изучать дополнительные варианты монетизации, одним из которых являются цифровые товары. Вероятно, OpenAI сможет найти новые варианты на основе того, как разработчики и пользователи будут создавать и взаимодействовать с приложениями для ChatGPT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI готовится привлечь до $100 млрд, увеличив капитализацию до $750 млрд
Amazon не прочь инвестировать $10 млрд в OpenAI и дать стартапу фирменные ИИ-ускорители Trainium
OpenAI выпустила генератор изображений ChatGPT Images 1.5 — более высокая скорость и новые возможности
Вышла Gemini 3 Flash — новая базовая модель Google, которая лучше Gemini 2.5 Pro и доступна всем бесплатно
Google превратила Gemini в фабрику мини-приложений — Opal стал доступен всем пользователям
Meta✴ научила умные очки Ray-Ban и Oakley усиливать голос собеседника и добавила интеграцию со Spotify
Теги: chatgpt, openai, магазин приложений
chatgpt, openai, магазин приложений
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.