Компания OpenAI запустила полноценный магазин приложений прямо в своём чат-боте ChatGPT, где собраны поддерживаемые платформой программные продукты. Вместе с этим для разработчиков стал доступен SDK, с помощью которого они могут создавать новые приложения, работающие внутри интерфейса чат-бота.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) говорил о намерении «создавать очевидные функции, которые вы ожидаете от надёжной платформы», и запуск магазина приложений, безусловно, является шагом в этом направлении. В настоящее время в магазине приложений собраны поддерживаемые в ChatGPT сервисы, такие как Adobe Photoshop, Spotify и Dropbox.

Ещё одно изменение заключается в том, что функции «коннекторов», с помощью которых можно загружать в ChatGPT данные из других сервисов, теперь также называются приложениями. На странице со справочной информацией сказано, что коннекторы стали «приложениями с поиском по файлам», коннекторы для проведения углубленных исследований — «приложениями с возможность проведения углубленных исследований». Там также упоминается, что приложения могут задействовать функцию «Память», если она активирована. OpenAI также может использовать данные, полученные в процессе взаимодействия пользователей с чат-ботом, для обучения своих ИИ-моделей, если в настройках активирована соответствующая опция.

OpenAI не пояснила, каким образом запуск магазина приложений в ChatGPT поможет сделать бизнес в сфере искусственного интеллекта прибыльным. В описании лишь сказано, что компания продолжает изучать дополнительные варианты монетизации, одним из которых являются цифровые товары. Вероятно, OpenAI сможет найти новые варианты на основе того, как разработчики и пользователи будут создавать и взаимодействовать с приложениями для ChatGPT.