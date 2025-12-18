Продажи геймерских устройств рухнули в США до 20-летнего минимума в ноябре

В ноябре продажи игровых устройств в США упали до минимума за 20 лет. По данным аналитической компании Circana, расходы пользователей на игровое оборудование в ноябре составили $695 млн, сократившись год к году на 27 %. В компании отметили, что это самый низкий показатель расходов потребителей на игровое оборудование за ноябрь с 2005 года, когда продажи составили $455 млн.

В ноябре в США было продано 1,6 млн единиц игрового оборудования, что является самым низким показателем за этот месяц с 1995 года, когда реализация устройств для геймеров в ноябре составила 1,4 млн единиц.

Падение отмечено на фоне роста цен на игровые консоли, что также не способствовал улучшению ситуации, отметил ресурс The Verge. По данным Circana, повышение цен на PlayStation 5 и Xbox Series, которые отметили в ноябре своё пятилетие, привело к «историческому ноябрьскому максимуму» средней цены на новую игровую приставку — $439, что на 11 % больше год к году. Для сравнения, в ноябре 2019 года, по данным аналитика Circana Мэта Пискателлы (Mat Piscatella), средняя цена новой консоли составляла $235.

По данным Circana, самой продаваемой консолью в ноябре стала PlayStation 5 — «как по количеству проданных единиц, так и по выручке» — впервые с момента выхода Nintendo Switch 2. На втором месте по количеству и выручке оказалась Switch 2. Nex Playground заняла третье место по продажам в количественном выражении, а консоли Xbox Series — в денежном.

Самой продаваемой игрой месяца стала Call of Duty: Black Ops 7, однако франшиза Call of Duty пережила «двузначное процентное снижение продаж в долларовом выражении по сравнению с ноябрём 2024 года».