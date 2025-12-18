Сегодня 18 декабря 2025
По России прокатилась волна банкротств и...
Новости Hardware

По России прокатилась волна банкротств и ликвидаций ИТ-компаний — рынок очищается после бума

В 2025 году в России начали процедуру банкротства более чем на четверть больше компаний, нежели годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Rusprofile. Число ликвидаций выросло на 11 %, но на 15 % увеличилось и количество регистраций новых компаний в этой отрасли.

Источник изображения: Majid Rangraz / unsplash.com

Источник изображения: Majid Rangraz / unsplash.com

С января по ноябрь процедуру банкротства инициировали 630 IT-компаний, и это на 28 % больше, чем годом ранее, когда таких насчитывалось 491. Эти показатели аналитики Rusprofile собрали по организациям и индивидуальным предпринимателям, которые указали ОКВЭД 26 («Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»), 62 («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги»), 63 («Деятельность в области информационных технологий») и все их подкатегории. Бум регистраций новых компаний в сфере IT пришёлся на 2022 год, когда их стало больше на 37,9 тыс., но к концу 2025 года из них продолжали работать только 20,6 тыс.

В Минцифры статистика другая — министерство ведёт список только аккредитованных организаций, и за уходящий год он пополнился 450 новыми компаниями, а ликвидировались только 150. «Компании принимают решение о ведении бизнеса, в том числе о его закрытии или реструктуризации, самостоятельно. По данным за последние годы, IT сохраняет лидерство в темпах роста среди крупных отраслей», — отметили в ведомстве. Росту отрасли способствуют меры поддержки, такие как налоговые льготы, льготная ипотека и отсрочка от призыва в армия для специалистов. Примечательно, что и в Rusprofile, и в Минцифры при этом отметили общее число зарегистрированных IT-компаний: с января по ноябрь 2024 года созданы 42 тыс. новых организаций, а за аналогичный период 2025 года — уже 48,4 тыс. или на 15 % больше.

Источник изображения: Arlington Research / unsplash.com

Источник изображения: Arlington Research / unsplash.com

На рынке IT действительно наблюдается некоторое охлаждение, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, и одна из причин тому — высокая ключевая ставка, из-за которой в стране резко подорожали кредиты. Некоторые аналитики указали даже на формирование «пузыря» в этой сфере: во время бума в реестре Минцифры значились 22 тыс. организаций, а сейчас их число снизилось до 20 тыс. Но это не означает того же числа независимых игроков: некоторые IT-холдинги включают в себя десятки организаций, несколько сотен профильных «дочек» значатся у промышленных и других корпораций. Некоторые предприятия меняли ОКВЭД, появлялись и дочерние компании у далёких от отрасли — вплоть до тех, что занимаются торговлей кормами для животных или ремонтом фасадов.

Банкротства, ликвидации и регистрации новых компаний происходят и в силу специфики рынка, напоминают эксперты — закрываются юрлица, работавшие с западными партнёрами, и открываются ориентированные на импортозамещение и работу с госсектором: «В статистике это выглядит как рост открытий и закрытий, хотя, по сути, это перекройка рынка». Процесс продолжится и далее: в этом году к деятельности IT-компаний стали проявлять внимание власти, в том числе ФНС, а в будущем году льготы ужмутся только до нулевой ставки НДС при продаже ПО. Учитывая тенденции, те компании, которые и не планировали разрабатывать ПО, сейчас оперативно ликвидируются. В ближайшие два или три года рынок не будет демонстрировать интенсивного роста, прогнозируют эксперты: заказчики продолжат оптимизировать бюджеты, сохранится нестабильность в геополитике и трудности при взаимодействии с зарубежными партнёрами. Процесс стабилизации может завершиться лишь к 2030 году — тогда рынок IT может вернуться к активному росту.

Источник:

россия, it, банкротство
