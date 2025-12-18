Поисковой рекламы в App Store станет больше, предупредила Apple

Apple увеличит объём рекламы, которая показывается в результатах поиска App Store. Компания пойдёт на эту меру в следующем году, «чтобы расширить возможности в поисковой выдаче», сообщила она на своём сайте.

Сейчас в результатах поиска App Store есть только одно рекламное место, например, если пользователь ищет «Facebook✴», ему могут показать рекламу TikTok — китайская соцсеть продвигается по определённым поисковым запросам и может выигрывать аукционы на эту позицию. Теперь же в магазине приложений добавится «дополнительная реклама по всем поисковым запросам», и она будет выводиться ниже в выдаче. Рекламодателям не потребуется вносить каких-то изменений в настройки своих кампаний — объявления будут выводиться либо над результатами поиска, как и раньше, либо по-новому — среди них.

Выбирать или делать ставки на определённую позицию рекламодатели и разработчики не смогут, а объявления станут выводиться в одной из этих позиций в зависимости от таких факторов как размер ставки и её место в аукционе. Позиция объявления сможет меняться даже в рамках одной кампании. Рекламодатели и разработчики по-прежнему будут платить, исходя из расчёта по «цене за клик» и «цене за установку». Когда в 2026 году в выдачу добавятся новые рекламные блоки, кампании в поиске получат право на размещение новых объявлений. На обеих позициях формат объявлений будет единым: страница продукта по умолчанию или указанная рекламодателем, а также дополнительная прямая ссылка.

Еженедельная аудитория App Store составляет более 800 млн пользователей, и более 85 % из них во время последнего захода загрузили хотя бы одно приложение Коэффициент конверсии рекламы над поисковой выдачей составляет 60 %, и почти 65 % установок производятся непосредственно после того, как пользователь произвёл поиск. Новый рекламный формат будет поддерживаться на iOS и iPadOS версий 26.2 и более поздних.