Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для iOS Поисковой рекламы в App Store станет бол...
реклама
Новости Software

Поисковой рекламы в App Store станет больше, предупредила Apple

Apple увеличит объём рекламы, которая показывается в результатах поиска App Store. Компания пойдёт на эту меру в следующем году, «чтобы расширить возможности в поисковой выдаче», сообщила она на своём сайте.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Сейчас в результатах поиска App Store есть только одно рекламное место, например, если пользователь ищет «Facebook», ему могут показать рекламу TikTok — китайская соцсеть продвигается по определённым поисковым запросам и может выигрывать аукционы на эту позицию. Теперь же в магазине приложений добавится «дополнительная реклама по всем поисковым запросам», и она будет выводиться ниже в выдаче. Рекламодателям не потребуется вносить каких-то изменений в настройки своих кампаний — объявления будут выводиться либо над результатами поиска, как и раньше, либо по-новому — среди них.

Выбирать или делать ставки на определённую позицию рекламодатели и разработчики не смогут, а объявления станут выводиться в одной из этих позиций в зависимости от таких факторов как размер ставки и её место в аукционе. Позиция объявления сможет меняться даже в рамках одной кампании. Рекламодатели и разработчики по-прежнему будут платить, исходя из расчёта по «цене за клик» и «цене за установку». Когда в 2026 году в выдачу добавятся новые рекламные блоки, кампании в поиске получат право на размещение новых объявлений. На обеих позициях формат объявлений будет единым: страница продукта по умолчанию или указанная рекламодателем, а также дополнительная прямая ссылка.

Еженедельная аудитория App Store составляет более 800 млн пользователей, и более 85 % из них во время последнего захода загрузили хотя бы одно приложение Коэффициент конверсии рекламы над поисковой выдачей составляет 60 %, и почти 65 % установок производятся непосредственно после того, как пользователь произвёл поиск. Новый рекламный формат будет поддерживаться на iOS и iPadOS версий 26.2 и более поздних.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ещё одна страна заставила Apple открыть iPhone для альтернативных магазинов приложений
iPhone наконец начнут отправлять уведомления на сторонние смарт-часы — но Apple всё равно всё ограничила
Вышла iOS 26.2 с улучшениями Liquid Glass, кодами проверки для AirDrop и другими новыми функциями
iFixit выпустила приложение с ИИ-помощником по ремонту электроники FixBot
Google и Apple сообща упростят переход с Android на iPhone и обратно
Индия пошла на уступки: обязательное госприложение всё же разрешат удалять со смартфонов
Теги: apple, app store, реклама
apple, app store, реклама
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.