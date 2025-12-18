Meta✴ заработала миллиарды на рекламе мошенников — борьбу с ней свернули по решению Цукерберга

В минувшем году Meta✴ заработала в Китае более $3 млрд на рекламе мошенников, связанной с незаконными азартными играми, материалами для взрослых и другим неприемлемым контентом, узнало Reuters. Всего рекламная выручка компании в Китае составила $18 млрд, то есть на недобросовестных рекламодателей пришлась доля почти в 19 %. Доля мошеннической рекламы в мировом доходе Meta✴ составила 10 %, узнало агентство ранее.

Почти 25 % рекламы, которая показывается на платформах Meta✴, заказывалась в Китае, показало внутреннее расследование компании; многие из мошеннических объявлений были адресованы пользователям на Тайване, в США и Канаде. Авторы расследования рекомендовали потратить средства, чтобы сократить «растущий вред», наносимый детям и молодёжи в принадлежащих Meta✴ соцсетях. Сначала действительно была сформирована рабочая группа по борьбе с недобросовестной рекламой в Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp; к концу 2024 года её усилиями удалось сократить присутствие этого явления почти на 50 %. Но после вмешательства главы компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) отдел был распущен, и в последующие месяцы число мошеннических рекламных объявлений заметно выросло.

Meta✴ знала о масштабах проблемы с рекламой на своих платформах, показали результаты расследования Reuters, но предпочла не предпринимать никаких действий, потому что это повлияло бы на её доходы. Бывший старший директор по управлению продуктами в Facebook✴ Роб Летерн (Rob Leathern) назвал объём мошеннической рекламы на платформах Meta✴ недопустимым и заявил, что компания должна решить эту проблему в экстренном порядке. Представитель Meta✴ Энди Стоун (Andy Stone) заявил Reuters, что рабочая группа по борьбе с мошенничеством с самого начала задумывалась как временная, и никаких указаний о её роспуске Марк Цукерберг не давал. Гендиректор компании, по словам Стоуна, напротив, поручил отделам, которые занимаются мошенничеством и другими угрозами высокого риска, «удвоить усилия» по сокращению всех форм противоправной деятельности в Facebook✴, Instagram✴ и в других сервисах Meta✴.