G.Skill объяснила, почему оперативная память резко подорожала — без сюрпризов

Компания G.Skill опубликовала короткий комментарий относительно резкого повышения цен на память DRAM в четвёртом квартале этого года. По словам производителя ОЗУ, в настоящее время на рынке DRAM наблюдается дефицит предложения по всей отрасли, а спрос со стороны производителей ИИ подталкивает цены вверх.

Источник изображения: G.Skill

Источник изображения: G.Skill

Компания также отмечает рост собственных затрат на закупку, поэтому её цены следуют за ростом стоимости микросхем DRAM у поставщиков и могут продолжать меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Комплекты ОЗУ от G.Skill часто приводят в качестве наглядного примера того, насколько сильно изменились розничные цены на DDR5 в последнее время, поэтому реакция компании не является неожиданностью. В то же время заявление G.Skill не раскрывает ничего нового для тех, кто следит за рынком памяти.

«Цены на DRAM демонстрируют значительную волатильность в масштабах всей отрасли из-за серьезных глобальных ограничений и дефицита поставок, вызванных беспрецедентно высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. В результате этого затраты G.Skill на закупку и снабжение существенно возросли. Цены на модули памяти G.Skill отражают общеотраслевое увеличение стоимости компонентов от поставщиков микросхем и могут изменяться без предварительного уведомления в зависимости от рыночных условий. Покупателям следует учитывать цены перед покупкой. Спасибо», — заявил производитель ОЗУ.

В своём сообщении компания не отвечает на самый важный для покупателей вопрос: неизвестно, когда цены могут стабилизироваться или снизиться. Впрочем, G.Skill вряд ли сама знает ответ на этот вопрос, как и другие производители модулей памяти. Его следует адресовать в первую очередь производителям чипов DRAM. К сожалению, G.Skill также не разъясняет свою текущую ситуацию с закупками DRAM. В частности, неясно, обеспечивает ли компания достаточные поставки на ближайшие месяцы и в какой степени ценообразование находится под её контролем по сравнению с поведением розничных продавцов в условиях дефицита.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: g.skill, озу, оперативная память, дефицит, искусственный интеллект
