«Алиса AI» научилась исследовать и «торговаться» — «Яндекс» запустил режим «Исследовать» и агента «Найти дешевле»

Первым 100 тыс. пользователей, которые записались на получение раннего доступа к новым функциям «Алиса AI», компания «Яндекс» открыла доступ к агенту искусственного интеллекта «Найти дешевле», который помогает в поиске нужного товара по низкой цене, а также к режиму «Исследовать» — с ним ИИ изучает сложные предметные области, где присутствуют большие объёмы данных, требуются сложные расчёты и глубокое погружение в вопрос. Со временем «Яндекс» откроет доступ к новым функциям для всех записавшихся в список — они получат уведомление по электронной почте или в приложении «Алиса AI».

Пользователь с доступом к ИИ-агенту «Найти дешевле» может отправить в переписку с чат-ботом ссылку на интересующий его товар и попросить найти его по более выгодной цене. Сервис изучит предложения от продавцов на их собственных сайтах и на торговых площадках и сформирует подборку самых выгодных вариантов. В некоторых случаях прямо в чате появится кнопка «Купить в 1 клик» с оплатой через «Яндекс Пэй» и заказом в пункт выдачи или курьером; иногда будет предлагаться и персональная скидка, доступная только в «Алисе AI». Помимо чат-бота, ИИ-агент может запускаться в «Яндекс Браузере» и поисковой службе, где появится кнопка «Найти скидку».

Режим «Исследовать» адресован пользователям, которым требуется глубокое изучение тех или иных вопросов — ИИ поможет, например, оптимизировать личный бюджет и накопить на автомобиль. Он учтёт величину дохода, регион, актуальные цены на машины и проценты по вкладам в банках. Пользователю достаточно сформулировать цель исследования для «Алисы AI», и та сделает всё самостоятельно: составит план исследования, отправит соответствующие теме поисковые запросы, проанализирует источники и скачает документы. При необходимости ИИ задаст пользователю дополнительные вопросы и уточнит задачу. По итогам исследования пользователь получит отчёт с планом, методикой, данными, выводами и рекомендациями. Если потребуются расчёты, «Алиса AI» самостоятельно напишет код для их проведения, выполнит его и покажет результаты.

В список ожидания доступа к ИИ-агенту «Найти дешевле» и режиму «Исследовать» записались более миллиона человек, и со временем «Яндекс» откроет доступ для всех них. В перспективе «Алиса AI» получит поддержку и других агентов: например, для записи в салон красоты или бронирования столика в ресторане на определённое время и место — с напоминаниями, а также возможностью отменить или перенести бронь. Появится также раздел «Моя память», в котором мысли и записи будут преобразовываться в списки дел и покупок, заметки и напоминания — можно будет на ходу наговаривать их ИИ, и тот всё зафиксирует и структурирует. Человеку больше не потребуется держать в голове большие объёмы задач.