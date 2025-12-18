Россиян лишили возможности самостоятельно подписывать документы в «Госуслугах» без мессенджера Max

Россиян всё активнее склоняют к использованию отечественного мессенджера Max. На этот раз пользователям «Госуслуг» отключили возможность самостоятельно подписывать документы через приложение «Госключ» без установки мессенджера Max.

Ограничение подтвердили разработчики сервиса в Telegram-канале «Госключ и все-все-все». В комментариях к публикации они пояснили, что сейчас для рядовых пользователей самостоятельная отправка документов для электронной подписи доступна только при использовании официального бота в мессенджере Max. Для рабочих документов также по-прежнему работает опция с передачей документов из внешних информационных систем интегрированных организаций.

Пользователи массово жалуются, что теперь при попытке подписать документ через «Госключ» «Госуслуги» перенаправляют их на страницу с требованием отправить файл через бота в мессенджере Max. Альтернативных способов отправить документ на подпись не предлагается.

Теперь процесс подписания документов выглядит следующим образом: пользователь должен установить Max и зарегистрироваться в нём, запустить бот «Госключа» и при первом входе подтвердить профиль через «Госуслуги». Только после этого можно будет загрузить документы, выбрать тип электронной подписи и подписать их. Все подписанные файлы, а также данные электронной подписи, хранятся непосредственно в интерфейсе чат-бота.

Ранее схема была заметно проще. Пользователи могли загрузить файл на портал или в приложение «Госуслуг», указать его категорию, отправить документ в приложение «Госключ» и подписать его напрямую без использования сторонних сервисов.

Заметим, что в июле Минцифры России уже тестировало использование Max при добавлении электронной подписи на документы. Тогда в ведомстве заверили, что Max — лишь один из доступных способов подписания документов, но не единственный. Теперь, видимо, чиновники передумали.

Механизм подписания документов через чат-бота «Госключ» в Max был запущен ещё в октябре, при этом до недавнего времени сохранялась возможность использовать приложение «Госключ» напрямую, без участия мессенджера.

Заметим, что в последнее время навязывание мессенджера усилилось. Сначала Минцифры начало отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через SMS, предлагая вместо этого получать коды авторизации через Max. Далее власти обязали все домовые чаты в России переселиться в Max, а также только в мессенджере будут доступны электронные зачётки и студенческие билеты. Наконец, пользователи столкнулись с массовыми блокировками «Госуслуг» на 72 часа, снять которые можно либо через Max, либо посетив МФЦ.