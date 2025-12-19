В Gemini теперь можно давать подсказки Nano Banana, рисуя прямо на изображениях

Google добавила в приложение Gemini новый способ взаимодействия с моделью Nano Banana. Теперь пользователи могут давать подсказки, рисуя или добавляя аннотации прямо на изображениях, а также проверять, было ли видео сгенерировано или отредактировано с помощью искусственного интеллекта. Эта функция стала доступна после вчерашнего крупного обновления Gemini 3 Flash.

После загрузки изображения его можно выделить, чтобы открыть редактор под названием Mark up, поясняет 9to5Google. В нём инструмент Sketch позволяет рисовать, выделять конкретные участки изображения, а также отменять или повторять действия. С помощью инструмента Text можно наносить текстовые подсказки непосредственно поверх картинки. Это избавляет от необходимости вводить текстовое описание в поле запроса, хотя, как отметили в Google, дополнительный текстовый запрос можно при желании добавить. При загрузке первого изображения система предложит воспользоваться этой новой функцией. Рисование в Nano Banana теперь доступно на Android, iOS и в веб-версии приложения Gemini.

Параллельно Google расширила возможности системы проверки SynthID, добавив поддержку видео. Ранее SynthID позволял проверять подлинность изображений, а теперь также определяет, было ли видео или его аудиодорожка созданы или изменены с использованием ИИ от Google.

После загрузки видео (максимальный размер 100 МБ, длительность 90 секунд) пользователь может, например, запросить следующее: «Было ли это видео сгенерировано с помощью ИИ Google?». Система проанализирует наличие водяных знаков SynthID и, в случае наличия использования ИИ, выдаст ответ с указанием временных отрезков, на которых обнаружен такой контент. Например, ответ может содержать фразу: «SynthID обнаружен в аудио между 10 и 20 секундами. В визуальной части SynthID не обнаружен». Верификация как изображений, так и видео доступна во всех языковых версиях и регионах, где официально работает приложение Gemini.