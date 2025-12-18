Вышла Gemini 3 Flash — новая базовая модель Google, которая лучше Gemini 2.5 Pro и доступна всем бесплатно

Компания Google выпустила ИИ-модель Gemini 3 Flash. Новинка вышла под слоганом «передовой интеллект, созданный для скорости по доступной цене». Gemini 3 Flash сохранила возможности сложных логических рассуждений модели Gemini 3, мультимодальность с пониманием визуальных данных, а также производительность в задачах агентного и визуального программирования, но с учётом «задержки, эффективности и стоимости уровня Flash».

ИИ-модель Gemini 3 Flash превосходит 2.5 Flash по всем параметрам и «значительно» превосходит версию Gemini 2.5 Pro в нескольких тестах, включая MMMU Pro, Toolathlon и MPC Atlas. Google выделила следующие особенности ИИ-модели Gemini 3 Flash:

GPQA Diamond (научные знания) — точность 90,4 %;

Humanity’s Last Exam (академическое мышление) — эффективность 33,7 % без дополнительных инструментов;

MMMU Pro (мультимодальное понимание и рассуждение) — эффективность 81,2 %;

SWE-Bench Verified (агентное программирование) — эффективность 78 %;

Toolathlon (задачи разработки программного обеспечения в реальном мире с долгосрочным горизонтом) — точность 49,4 %;

MCP Atlas (многоэтапные рабочие процессы с использованием MCP) — эффективность 57,4 %.

Google утверждает, что Gemini 3 Flash «превосходит Gemini 2.5 Pro, будучи в 3 раза быстрее и при этом значительно дешевле». Использование сильного логического мышления, инструментов и мультимодальные возможности, реализованные в Gemini 3 Flash, обеспечивают «более сложный анализ видео, извлечение данных и визуальные вопросы и ответы» для сторонних разработчиков, создающих агентов поддержки клиентов или внутриигровых помощников.

Стоимость использования Gemini 3 Flash составляет $0,50 за входные токены и $3 за выходные токены (цена аудиозапроса составляет $1 за входные токены).

Сравнение эффективности Gemini 3 Flash с другими моделями ИИ

ИИ-модель Gemini 3 Flash уже доступна в приложении Gemini, где заменяет ИИ-модель Gemini 2.5 Flash в качестве модели по умолчанию. Компания позиционирует новую модель, как «значительное обновление вашего повседневного ИИ», который «стал умнее и быстрее».

«Вы можете быстро создавать интересные и полезные приложения с нуля, не имея предварительных знаний в программировании. Просто попросите Gemini помочь вам доработать идею. Вы можете на ходу диктовать поток мыслей и превращать их в прототип», — описывает Google возможности Gemini 3 Flash.

В Gemini 3 Flash доступен выбор из двух режимов работы: «Быстрый» — для оперативных ответов и «Глубокое размышление» — для решения сложных задач. Выпущенная в прошлом месяце ИИ-модель Gemini 3 Pro предназначена для более сложных математических задач и задач по программированию.

Gemini 3 Flash также внедряется по всему миру в качестве модели по умолчанию в режиме поиска ИИ (AI Mode). Модель позволяет задавать более тонкие и уточнённые вопросы. Google также сообщила, что модели Gemini 3 Pro с генеративным пользовательским интерфейсом и Nano Banana Pro стали доступны для всех пользователей в США.

«Gemini 3 Flash превосходно улавливает нюансы вашего запроса, извлекая в режиме реального времени локальную информацию и полезные ссылки со всего интернета и предоставляя продуманные, исчерпывающие ответы, которые легко воспринимаются визуально», — говорит Google.

Для разработчиков Gemini 3 Flash доступен в режиме предварительного просмотра через AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI и Android Studio. Для корпоративных пользователей новая ИИ-модель доступна через Vertex AI и Gemini Enterprise.