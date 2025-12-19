Сегодня 19 декабря 2025
Новости Software

ИИ-боты OpenAI и Anthropic научатся распознавать несовершеннолетних пользователей

Компании OpenAI и Anthropic внедряют новые способы обнаружения несовершеннолетних пользователей своих чат-ботов. OpenAI недавно обновила описание того, как ChatGPT должен взаимодействовать с пользователями в возрасте от 13 до 17 лет, тогда как Anthropic работает над созданием нового метода идентификации и блокировки пользователей младше 18 лет.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

На этой неделе OpenAI обновила документ «Спецификация моделей», который определяет поведение моделей искусственного интеллекта компании, добавив в него четыре новых пункта, касающихся взаимодействия с несовершеннолетними пользователями. В соответствии с этими изменениями, ChatGPT будет «ставить безопасность подростков на первое место, даже если это будет противоречить другим целям». Это означает, что чат-бот будет направлять несовершеннолетних пользователей к более безопасным вариантам, когда другие их интересы, такие как «максимальная интеллектуальная свобода», вступают в противоречие с соображениями безопасности.

В дополнение к этому отмечается, что ChatGPT должен «способствовать получению поддержки в реальном мире», в том числе поощряя поддержку отношений офлайн, а также устанавливая чёткие ожидания от взаимодействия юных пользователей с алгоритмом. В документе сказано, что ChatGPT должен «относиться к подросткам как к подросткам», предлагая «теплоту и уважение» вместо того, чтобы давать снисходительные ответы или общаться с ними как со взрослыми.

Эти изменения происходят на фоне продолжающегося давления законодателей на ИИ-компании и их чат-ботов из-за потенциального влияния на психическое здоровье пользователей. OpenAI уже столкнулась с судебным иском, авторы которого утверждают, что ChatGPT предоставил покончившему с собой подростку информацию о том, как можно нанести себе вред или совершить самоубийство. Ранее OpenAI интегрировала функцию родительского контроля и заявила, что алгоритм больше не будет обсуждать с подростками тему суицида. Это лишь часть масштабной инициативы по онлайн-регулированию, которая включает в себя обязательную верификацию возраста пользователей для некоторых сервисов.

OpenAI считает, что внесённые изменения сформируют «более строгие механизмы защиты, более безопасные альтернативы и поощрение обращения за поддержкой в реальном мире, когда разговоры переходят в зону риска». В компании добавили, что ChatGPT будет советовать подросткам в таких случаях обращаться за помощью в экстренные службы и кризисные центры. Параллельно с этим OpenAI объявила о готовящемся запуске ИИ-модели прогнозирования возраста пользователей. В случае, если система будет определять, что пользователю менее 18 лет, то автоматически активируются защитные механизмы.

Что касается Anthropic, то компания не разрешает несовершеннолетним пользователям взаимодействовать со своим чат-ботом Claude. Для этого разработчики внедряют меры по обнаружению и блокировке аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Компания работает над созданием новой системы, способной обнаруживать «тонкие речевые признаки, указывающие на то, что пользователь может быть несовершеннолетним». Вместе с этим Anthropic обучает Claude реагировать соответствующим образом, когда речь заходит о суициде или причинении себе вреда.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
openai, anthropic, чат-бот
