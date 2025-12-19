Власти США официально взяли курс на превосходство в космосе — Трамп подписал указ

Информагентство Reuters сообщает, что президент США Дональд Трамп подписал указ «Обеспечение превосходства США в космосе». Это произошло через несколько часов после утверждения нового главы NASA — миллиардера и друга Илона Маска Джареда Айзекмана. Сроки поджимают: Трамп предписал высадить астронавтов на Луну в 2028 году. Это станет приоритетной задачей для NASA и партнёров и потребует колоссальных усилий со стороны множества участников.

Не секрет, что программа NASA Artemis по возвращению человека на Луну серьёзно тормозит. Сроки сорваны, а финансирование вышло из-под контроля. Проблемы возникли на всех этапах программы — от создания мобильной пусковой установки до ракеты и корабля, тепловой щит которого не выдержал нагрузок при возвращении в атмосферу Земли.

Китай, напротив, движется к высадке на Луну с целеустремлённостью асфальтового катка, обещая сделать это не позже 2030 года, хотя не исключено, что ради победы над США в лунной гонке он попытается высадиться на спутник раньше. Власти США понимают риски и вызовы, однако для решения задачи требуется нечто большее — политическая воля и способность реализовать задуманное во что бы то ни стало.

В любом случае подписанный Трампом указ Ensuring American Space Superiority («Обеспечение превосходства США в космосе») стал первым крупным шагом в космической политике администрации Трампа за его второй президентский срок, на что отдельно указывает Reuters. Также указ предусматривает меры и действия по защите космоса от военных угроз, а также строительство баз на Луне.

В реализации планов должны помочь упрощённая система закупок, включая сокращение сроков принятия решений ведомствами до 60 дней, привлечение к 2028 году до $50 млрд частных средств, разработка прототипов принципиально новой системы ПРО к 2028 году, создание баз на Луне и первых ядерных реакторов на спутнике к 2030 году, а также другие мероприятия и инициативы.

Также напомним, что ещё в апреле 2020 года, в свой первый президентский срок, Дональд Трамп подписал указ о приоритетной добыче США ископаемых на всех планетах Солнечной системы. Вероятно, если он каким-то чудом изберётся на третий срок, то подпишет указ о притязаниях США на ископаемые уже в масштабах всей нашей галактики.