Стратегию внедрения технологий искусственного интеллекта сформировали только 26 % российских компаний, которые заложили в бюджет расходы на него, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», в котором приняли участие более 700 компаний.

Большинство российских компаний до сих пор либо реализуют пилотные проекты в области ИИ, либо только планируют его внедрение. Прочие направления цифрового развития значительно опережают ИИ: 44 % компаний имеют стратегии в сфере облачных технологий и 42 % — в отношении кибербезопасности. ИИ пока не перешёл из разряда экспериментальных решений в категорию средств долгосрочного развития бизнеса.

Сильнее всего подготовились к работе с ИИ крупные компании с выручкой от 2 млрд до 15 млрд руб. — стратегию здесь формировали 36 % игроков. Гиганты с выручкой более 15 млрд руб. готовы к развёртыванию ИИ в 25 % случаев; а у малого и среднего бизнеса этот показатель составляет 22 %. Под наличием стратегии понимаются системный подход и распределение ресурсов, направленные на ускоренное получение выгоды в бизнесе. К 2026 году «Сбер» ожидает заработать на ИИ 550 млрд руб.

В сегменте IT только 28 % компаний вкладывают в ИИ более 10 млн руб. в год; в финансовом секторе такие издержки у 20 % игроков; в науке и образовании — у 14 %; в сегментах розничной торговли, медиа и развлечений, HoReCa, промышленности, транспорта и логистики, а также здравоохранении этот показатель колеблется от 4 % до 8 %; в недвижимости и строительстве — только 1 %. От 500 тыс. до 10 млн руб. в ИИ готовы сложить 58 % компаний в отрасли развлечений и медиа; 41 % компаний в области науки и образования; и 35 % — в HoReCa. Менее 500 тыс. руб. инвестируют в ИИ 82 % компаний в области профессиональных услуг, 67 % — в промышленности и 66 % — в строительстве.

Есть мнение, что отсутствие стратегии в области ИИ — системная проблема бизнеса: при её отсутствии ожидания от этой технологии рискуют оказаться завышенными, и внедряется она как самоцель, а не для достижения конкретного результата. Бессистемный подход грозит потерей 30–40 % выделенного бюджета; подобные проекты на масштабируется, а измерить их эффект не получается. С другой стороны, такое положение вещей может быть типичным для быстро развивающегося рынка: для ИИ характерны неопределённости по срокам и экономическому эффекту, поэтому и единую стратегию сформулировать непросто — рынок пока тестирует гипотезы, и это не плохо. В условиях неопределённости начинают работать гибкие модели управления, которые допускают постоянные эксперименты, и это характерно для технологических направлений, которые быстро меняются.