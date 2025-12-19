Fortnite не выйдет на iOS в Японии — Epic Games обвинила Apple в «саботаже и нарушениях закона»

Epic Games передумала выпускать Fortnite на iOS в Японии, как было объявлено ранее. Причина решения кроется в новых правилах Apple для своего магазина цифрового контента App Store. Об этом заявил генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney).

В своей публикации Суини заявил, что Apple часто не выполняет требования действующего в Японии «Закона о конкуренции на рынке мобильного ПО» (MSCA). По его мнению, компания вместо этого «начала очередной фарс, саботируя и нарушая закон, демонстрируя вопиющее неуважение к правительству и народу Японии».

Когда в 2024 году в Японии вступил в силу упомянутый закон, Суини заявил, что Epic Games выпустит Fortnite на iOS в этой стране к концу 2025 года. Он сделал это до того, как стало известно, какие именно Apple намерена внести изменения в свою политику для соответствия MSCA.

Теперь же Суини обвинил Apple во взимании «душащих конкуренцию» необоснованных сборов, в том числе речь о сборе с доходов от приложений в размере 5 %, распространяемых через альтернативные магазины приложений. Epic Games пришлось бы платить Apple 5 % от общей суммы дохода, полученного от покупок в игре через Epic Games Store в Японии, или 15 % с цифровых покупок, совершённых по веб-ссылкам, если бы Fortnite распространялась через App Store.

«Очевидно, что реальной конкуренции не будет, и потребители не получат выгоды, пока Apple злоупотребляет своим положением между пользователями и конкурентами, чтобы препятствовать проведению честных сделок между ними. Это ещё один печальный день в истории взаимоотношений между создателями платформ, разработчиками и потребителями, и мы будем подавать жалобы в японскую Комиссию по справедливой торговле», — заявил Суини.

Apple утверждает, что компания сотрудничала с японскими регуляторами при разработке новых правил App Store для соответствия MSCA. Это означает, что Epic Games будет непросто убедить местные власти ввести в отношении американской компании более строгие ограничения.