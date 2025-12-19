Nvidia запустила продажи видеокарт RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти

Компания Nvidia подтвердила поступление в продажу профессиональной видеокарты RTX Pro 5000 Blackwell в версии с 72 Гбайт памяти, сообщив об этом в своём блоге. Информация о доступности продукта также размещена на сайтах партнёров, включая Ingram Micro, Leadtek, Unisplendour и xFusion, а более широкая доступность через глобальных системных интеграторов ожидается в начале следующего года.

Технические характеристики карты, предоставленные самой Nvidia, указывают на то, что карта отличается от ранее выпущенного варианта с 48 Гбайт памяти только увеличенным объёмом видеопамяти. В описании продукта отмечается использование графического процессора с 14 080 ядрами CUDA (как у 48-гигабайтной версии), а также одинаковое общее энергопотребление на уровне 300 Вт.

Не совсем понятным моментом остаётся ширина интерфейса памяти. В технической документации Nvidia RTX Pro 5000 по-прежнему указан 512-битный интерфейс памяти, а также заявлена пропускная способность памяти 1344 Гбайт/с. Этот показатель точно соответствует скорости чипов памяти 28 Гбит/с на контакт с учётом поддержки 384-битной шины памяти, что также подтверждается данными сторонних источников. Если же в карте действительно используется 512-битная шина, то та же пропускная способность в 1344 Гбайт/с подразумевает применение чипов памяти со скоростью 21 Гбит/с на контакт.

Nvidia до сих пор не озвучила цену на RTX Pro 5000 с 72 Гбайт памяти. В сообщении в блоге и материалах о продукте подтверждается его доступность, однако в них не указаны ни рекомендованная розничная цена, ни цены партнёров. Версия с 48 Гбайт памяти предлагается по цене от $4250 до $4600, в то время как модели RTX Pro 6000 стоят более $8300.