«Строительный ажиотаж»: бум ИИ разогнал рынок ЦОД до рекордных $61 млрд

Мировой объём сделок в области центров обработки данных в этом году показал рост и поставил очередной рекорд, обращает внимание CNBC. Этому способствовало стремление игроков отрасли выстроить инфраструктуру, необходимую для энергоёмких нагрузок искусственного интеллекта.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Положительной динамике не помешали опасения инвесторов по поводу завышенных оценок компаний в отрасли, хотя в ноябре мировые рынки из-за страха перед пузырём ИИ показали некоторое падение. На рынок ЦОД в этом году поступили $61 млрд — годом ранее этот показатель был $60,8 млрд, и в S&P Global ситуацию охарактеризовали как «строительный ажиотаж». Рекорду способствовал рост долгового финансирования — крупные компании предпочитают возводить объекты инфраструктуры не из своих, а из заёмных средств.

Некоторые инвесторы уже начинают сомневаться в ценности передовых технологий, работу которых обеспечивают эти ЦОД. Ранее стало известно, что Blue Owl Capital отказалась финансировать для Oracle строительство ЦОД в Мичигане за $10 млрд, и акции последней упали на 5 %. Oracle опровергла это сообщение, но было уже поздно — вместе с её ценными бумагами подешевели Broadcom, Nvidia и AMD; высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite снизился на 1,81 %, что стало худшим результатом почти за месяц. Аналитики, впрочем, сомневаются, что опасения рынка по поводу ИИ и Oracle будут долгими и серьёзными — едва ли они окажут «масштабное влияние» на строительство ЦОД, а также на сделки по слияниям и поглощениям. Есть мнение, что инвестиции останутся высокими и в 2026 году — этому будут способствовать новые достижения в области ИИ, а также поддержка отрасли со стороны государственного и частного сектора.

С января по ноябрь в области ЦОД были заключены более сотни сделок, и их общая стоимость уже перекрыла показатели 2024 года. Большинство сделок пришлось на США, за которыми следует Азиатско-Тихоокеанский регион; Европа пока остаётся «за бортом» — инвестиции в США оказались впятеро выше. Отмечается рост активности на Ближнем Востоке: богатые государства Персидского залива стремятся обрести статус мирового центра ИИ. В 2025 году выпуск долговых обязательств почти удвоился и достиг $182 млрд — в прошлом году он составлял $92 млрд. Наиболее активными эмитентами оказались Google и Meta — последняя с 2022 года привлекла $62 млрд, половину из которых — только в 2025 году. Google и Amazon привлекли $29 млрд и $15 млрд соответственно. Строительство и эксплуатация ЦОД обходятся настолько дорого, что гиперскейлеры часто не готовы оплачивать такие расходы самостоятельно, поэтому они привлекают лаборатории ИИ не просто как клиентов, а как партнёров в этих проектах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
