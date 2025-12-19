Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Эпический ролевой боевик Code Vein 2 пол...
реклама
Новости Software

Эпический ролевой боевик Code Vein 2 получил системные требования — для стабильных 60 FPS хватит RTX 3080

Издательство Bandai Namco и разработчики из Bandai Namco Studios в преддверии уже скорого релиза объявили окончательные системные требования своего ролевого аниме-экшена Code Vein 2.

Источник изображений: Bandai Namco

Источник изображений: Bandai Namco

Для запуска Code Vein 2 на ПК с низкими настройками графики в разрешении 1080p и при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i5-9600K, видеокарта уровня GTX 1660 Super, 16 Гбайт ОЗУ и 70 Гбайт свободного места.

Системные требования Code Vein 2 представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 Super, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc B570;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на накопителе: 70 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, стабильные 60 кадров/с, высокие настройки графики)

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-12700KF или AMD Ryzen 7 7800X3D;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на накопителе: 70 Гбайт (рекомендуется SSD).

Пользователям Code Vein 2 в роли охотника на бессмертных предстоит переписать историю и предотвратить гибель мира, исследуя настоящее и прошлое благодаря девушке Лу, которая способна управлять временем.

«Эпическое приключение ждёт! Соберите избранных союзников, путешествуйте по огромному миру, сражайтесь с могущественными врагами и проживите историю, над которой не властно время», — зовут разработчики.

Обещают драматичную и глубокую историю о судьбе, жертвенности и выборе, возможность вытягивать кровь из врагов в обмен на новые умения, уникальные виды оружия, детальный редактор персонажа и текстовый перевод на русский.

Code Vein 2 поступит в продажу 30 января 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость игры в зависимости от издания составит от $70 до $100 — предзаказы уже открыты (от 4999 до 7129 рублей в российском Steam).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft раскрыли системные требования игры и предупредили о самой «тяжёлой» настройке
Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами
Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store
«Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно»: фанатов возмутил новый патч для Disco Elysium
Польские аналитики рассказали, когда ждать третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 4 и Cyberpunk 2
Амбициозное выживание с динозаврами Ark 2 выйдет только в 2028 году, а роль Вина Дизеля в сюжете под вопросом
Теги: bandai namco studios, bandai namco, ролевой экшен
code vein 2, bandai namco studios, bandai namco, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.