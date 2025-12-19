Эпический ролевой боевик Code Vein 2 получил системные требования — для стабильных 60 FPS хватит RTX 3080

Издательство Bandai Namco и разработчики из Bandai Namco Studios в преддверии уже скорого релиза объявили окончательные системные требования своего ролевого аниме-экшена Code Vein 2.

Для запуска Code Vein 2 на ПК с низкими настройками графики в разрешении 1080p и при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i5-9600K, видеокарта уровня GTX 1660 Super, 16 Гбайт ОЗУ и 70 Гбайт свободного места.

Системные требования Code Vein 2 представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 Super, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc B570;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на накопителе: 70 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, стабильные 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-12700KF или AMD Ryzen 7 7800X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на накопителе: 70 Гбайт (рекомендуется SSD).

Пользователям Code Vein 2 в роли охотника на бессмертных предстоит переписать историю и предотвратить гибель мира, исследуя настоящее и прошлое благодаря девушке Лу, которая способна управлять временем.

«Эпическое приключение ждёт! Соберите избранных союзников, путешествуйте по огромному миру, сражайтесь с могущественными врагами и проживите историю, над которой не властно время», — зовут разработчики.

Обещают драматичную и глубокую историю о судьбе, жертвенности и выборе, возможность вытягивать кровь из врагов в обмен на новые умения, уникальные виды оружия, детальный редактор персонажа и текстовый перевод на русский.

Code Vein 2 поступит в продажу 30 января 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость игры в зависимости от издания составит от $70 до $100 — предзаказы уже открыты (от 4999 до 7129 рублей в российском Steam).