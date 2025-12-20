Сегодня 20 декабря 2025
ChatGPT научился менять свой характер по желанию пользователя

В ChatGPT появились новые функции персонализации, которые позволяют регулировать эмоциональный тон и стиль ответов искусственного интеллекта (ИИ). OpenAI предлагает на выбор несколько вариантов «личности» чат-бота, которые можно донастраивать и «докручивать».

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Основным стилем ответов ИИ-модели является режим «По умолчанию», далее идёт «Профессиональный», «Дружелюбный», «Откровенный», «Необычный», «Эффективный», «Занудный» и «Циничный» и, как подчёркивает The Verge, каждый параметр личностных черт можно менять, увеличивая или уменьшая шкалу их характеристик.

Также есть возможность настроить частоту использования эмодзи, заголовков и списков в ChatGPT. Эти настройки можно найти, нажав на меню в верхнем левом углу приложения ChatGPT, выбрав свой профиль, перейдя в раздел «Персонализация» и выбрав «Добавить характеристики».

Кроме того, с обновлением изменился и способ написания электронных писем. Теперь пользователь может обновлять и форматировать текст непосредственно в чате. Также можно выделять фрагменты текста и запрашивать у ChatGPT внести в них конкретные изменения, вместо того чтобы пытаться указать чат-боту на этот фрагмент в отдельном диалоговом запросе.

Источник:

Теги: openai, chatgpt, ии-бот, чат-бот, обновление
