Китайский ответ Nvidia: Moore Threads представила игровые GPU Lushan и ИИ-ускорители Huashan — и они кратно быстрее прежних

Китайский производитель чипов Moore Threads представил два новых графических процессора: предназначенный для игр Lushan и ориентированный на задачи искусственного интеллекта Huashan — в обоих случаях обещан значительный прирост скорости в сравнении с графикой предыдущего поколения у того же производителя, сообщает Wccftech.

Источник изображений: wccftech.com

В основе Lushan и Huashan лежит архитектура Flower Harbor (Huagang) с улучшенными вычислительными блоками, в которых вычислительная плотность чипов увеличилась на 50 %, а энергоэффективность выросла на 10 %. Новая архитектура поддерживает следующие форматы вычислений: FP64, FP32, TF32, FP16, BF16, FP8, FP6, FP4, INT8, MTFP8, MTFP6, MTFP4. Сделан упор на параллельную работу и масштабирование: ускорители обмениваются данными с высокой скоростью и работают асинхронно — при помощи технологии MTLink можно сформировать кластер из более чем 100 тыс. графических процессоров Huashan.

Видеокарты Lushan адресованы любителям игр и создателям контента и выступают преемниками потребительских Moore Threads MTT S80 и MTT S90. Подробности о продукте пока не приводятся, но разработчик уже рассказал, каких результатов можно ждать от видеокарт нового поколения:

  • прирост производительности в задачах ИИ — в 64 раза;
  • прирост производительности в трассировке лучей — в 50 раз;
  • прирост игровой производительности — в 15 раз;
  • прирост скорости в обработке геометрии — в 16 раз;
  • прирост скорости при обработке текстур — в 4 раза;
  • прирост скорости атомарных операций с памяти — в 8 раз;
  • прирост объёма памяти — в 4 раза.

Moore Threads обеспечила графике на новой архитектуре полную совместимость с наиболее популярными API, в том числе DirectX 12 Ultimate — продукты из предыдущей потребительской линейки в этом плане сильно отставали. Другие важные нововведения — рендеринг с использованием генеративного ИИ теперь встроен в единый конвейер UniTE; полностью переработана аппаратная часть подсистемы трассировки лучей. В итоге стало удобнее работать с нейронным рендерингом и задачами трассировки пути.

Графический процессор Huashan состоит из двух чиплетов и включает восемь ячеек памяти HBM. Moore Threads сравнивает возможности ускорителя с чипами Nvidia Hopper и Blackwell: по скорости вычислений с плавающей запятой он приблизился к Blackwell B200, сравнялся с B200 по общей пропускной способности и даже превзошёл Blackwell по способности работать с большим объёмом памяти одновременно и обслуживать большое число обращений.

Новые графические процессоры, как ожидается, получат вчетверо больший объём памяти: модели MTT S80/S90 комплектовались 16 Гбайт GDDR6, так что в новых моделях можно ожидать до 64 Гбайт. Первые видеокарты Lushan и ускорители Huashan выйдут в 2026 году. Компания также поделилась сведениями о производительности ускорителя MTT S5000 — он позиционируется как конкурент Nvidia Hopper: для модели DeepSeek V3 скорость обработки запросов составляет 4000, а генерации ответов — 1000 токенов в секунду. MTT S5000 будет работать в составе суперсервера MTT C256, который также ожидается в следующем году.

moore threads, видеокарта, ии-ускорители
