Китайская Moore Threads представила восьмиядерный процессор Yangtze с ИИ-ускорителем и поддержкой 8K-экранов

Помимо потребительской видеокарты и ускорителя искусственного интеллекта, китайская Moore Threads представила комплексное решение Yangtze SoC — систему на чипе, предназначенную для ПК с ИИ. Здесь есть центральный процессор на 2,65 ГГц, довольно мощный нейропроцессор, графическая подсистема и VPU-ускоритель для медиафайлов, пишет Wccftech.

Название Moore Threads Yangtze SoC, видимо, восходит к названию китайской реки Янцзы. Компания не привела всех подробностей о чипе, но сообщила, что центральный процессор имеет восемь производительных ядер с тактовой частотой до 2,65 ГГц. Тип ядер и даже их архитектура не уточняются.

Также присутствует мощная интегрированная графика, которая помимо 3D-рендеринга, может работать в качестве ускорителя для запуска больших языковых моделей ИИ, а также кодировать и декодировать видео. Нейропроцессор (NPU) с производительностью 50 TOPS (INT8) подходит для распознавания речи или изображений. VPU (медиадвижок) справляется с видео 8K с частотой 30 и 4K на 60 кадров в секунду, заявлено о совместимости с наиболее популярными кодеками. Есть аппаратное ускорение видеокодеков H.264, H.265 и AV1.

Встроенный DPU поддерживает до двух 8K-дисплеев или восьми 4K с частотой 50 Гц (DP/MIPI); DSP поддерживает ИИ-шумоподавление и аудиоэффекты Hi-Fi; есть встроенный ISP для работы с камерами разрешения до 32 мегапикселей с HDR. Yangtze SoC предлагает высокую производительность при низком потреблении энергии, отмечает Moore Threads. В качестве образов компьютеров на этом чипе компания продемонстрировала лэптоп MTT AIBook и мини-ПК MTT AICube.

Системы поддерживают 32 и 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью более 100 Гбайт/с. Чип поддерживает форматы FP16, FP32 и FP64.

Moore Threads Yangtze SoC призван обеспечить Китаю ассортимент ПК с ИИ, где уже присутствует множество зарубежных предложений, а в обозримом будущем чипы нового поколения представят крупнейшие американские производители: Intel, AMD, Qualcomm, Apple и Nvidia.