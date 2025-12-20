Сегодня 20 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайская Moore Threads представила вось...
реклама
Новости Hardware

Китайская Moore Threads представила восьмиядерный процессор Yangtze с ИИ-ускорителем и поддержкой 8K-экранов

Помимо потребительской видеокарты и ускорителя искусственного интеллекта, китайская Moore Threads представила комплексное решение Yangtze SoC — систему на чипе, предназначенную для ПК с ИИ. Здесь есть центральный процессор на 2,65 ГГц, довольно мощный нейропроцессор, графическая подсистема и VPU-ускоритель для медиафайлов, пишет Wccftech.

Источник изображений: wccftech.com

Источник изображений: wccftech.com

Название Moore Threads Yangtze SoC, видимо, восходит к названию китайской реки Янцзы. Компания не привела всех подробностей о чипе, но сообщила, что центральный процессор имеет восемь производительных ядер с тактовой частотой до 2,65 ГГц. Тип ядер и даже их архитектура не уточняются.

Также присутствует мощная интегрированная графика, которая помимо 3D-рендеринга, может работать в качестве ускорителя для запуска больших языковых моделей ИИ, а также кодировать и декодировать видео. Нейропроцессор (NPU) с производительностью 50 TOPS (INT8) подходит для распознавания речи или изображений. VPU (медиадвижок) справляется с видео 8K с частотой 30 и 4K на 60 кадров в секунду, заявлено о совместимости с наиболее популярными кодеками. Есть аппаратное ускорение видеокодеков H.264, H.265 и AV1.

Встроенный DPU поддерживает до двух 8K-дисплеев или восьми 4K с частотой 50 Гц (DP/MIPI); DSP поддерживает ИИ-шумоподавление и аудиоэффекты Hi-Fi; есть встроенный ISP для работы с камерами разрешения до 32 мегапикселей с HDR. Yangtze SoC предлагает высокую производительность при низком потреблении энергии, отмечает Moore Threads. В качестве образов компьютеров на этом чипе компания продемонстрировала лэптоп MTT AIBook и мини-ПК MTT AICube.

Системы поддерживают 32 и 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью более 100 Гбайт/с. Чип поддерживает форматы FP16, FP32 и FP64.

Moore Threads Yangtze SoC призван обеспечить Китаю ассортимент ПК с ИИ, где уже присутствует множество зарубежных предложений, а в обозримом будущем чипы нового поколения представят крупнейшие американские производители: Intel, AMD, Qualcomm, Apple и Nvidia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская «маленькая Nvidia» начала отговаривать инвесторов от бездумного вливания денег в её акции
Акции «маленькой NVIDIA» — китайской Moore Threads выросли более чем впятеро после IPO
После дебюта на бирже акции китайского конкурента Nvidia взлетели в цене на 502 %
Китайский ответ Nvidia: Moore Threads представила игровые GPU Lushan и ИИ-ускорители Huashan — и они кратно быстрее прежних
Власти США одобрили покупку кусочка Intel компанией Nvidia
SoftBank срочно распродаёт активы и занимает деньги, чтобы успеть до конца года передать OpenAI причитающиеся $22,5 млрд
Теги: moore threads, soc, ии-пк
moore threads, soc, ии-пк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.