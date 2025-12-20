Сегодня 20 декабря 2025
Google подала в суд на SerpApi, обвинив в обходе защиты от веб-скрапинга и подрыве инвестиций

Google подала иск против компании SerpApi, предлагающей инструменты для веб-скрапинга, обвинив её в нарушении «Закона об авторском праве» путём использования «обманных средств» для автоматического доступа и сбора результатов поиска Google «в ни с чем не сравнимых масштабах» для дальнейшей продажи клиентам.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

В иске Google утверждается, что SerpApi нашла способ, как обойти технологию SearchGuard, которую она внедрила в январе этого год для того, чтобы заблокировать доступ сервисов SerpApi к результатам поиска и контенту партнёров. «С помощью автоматических запросов, которые она отправляет, SerpApi прибегает к множеству искажений и уловок, чтобы обойти технологическую защиту, развернутую Google. Но каждый раз, используя эти уловки, SerpApi нарушает федеральный закон», — указано в иске.

Придуманный SerpApi способ обхода SearchGuard заключается в маскировке сотен миллионов автоматизированных запросов, ежедневно отправляемых в Google, чтобы они выглядели как поступающие не от бота, а от пользователей-людей. Основатель SerpApi описывает этот процесс как «создание поддельных браузеров с использованием множества IP-адресов, которые Google воспринимает как обычных пользователей».

Google сообщила, что результаты поиска содержат «значительное» количество контента, защищенного авторским правом, включая изображения, которые отображаются в различных модулях поиска, таких как панель Knowledge Panel. По словам Google, SerpApi «подрывает» её инвестиции в лицензии на отображение материалов, защищённых авторским правом, «предоставляя контент другим сервисам, которым не нужно нести аналогичные затраты».

В связи с этим Google просит суд обязать SerpApi прекратить практику обхода защиты, препятствующей веб-скрапингу, а также уничтожить технологии, используемые для этого.

Источник:

Теги: google, иск, ии
