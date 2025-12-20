Приложение для незрячих или слабовидящих людей Be My Eyes перестало работать в России, подтвердила администрация сервиса. Пользователям приложения помогают ориентироваться в пространстве волонтёры, которые подключаются по видеосвязи.

Первоначально о прекращении работы приложения Be My Eyes сообщили его пользователи — ранее к их устройствам по видеосвязи подключались волонтёры, которые помогали распознавать объекты в кадре; схожие функции выполняла система искусственного интеллекта.

Сбои в работе службы стали наблюдаться в начале декабря; факт возможной блокировки сервиса подтвердил директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли (Andy Bailey). Он объяснил проблемы блокировкой в России некоторых поставщиков услуг Be My Eyes. «Приносим извинения за это, но, к сожалению, до тех пор пока ситуация с блокировками не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России», — заявил господин Бейли.

В качестве альтернативы Be My Eyes можно использовать отечественную платформу «Робин Онлайн», разработанную фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» — российский сервис, сообщает Forbes, обладает схожими функциями.