Сегодня 20 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Приложение Be My Eyes для помощи незрячи...
реклама
Новости Software

Приложение Be My Eyes для помощи незрячим заблокировали в России — разработчики разводят руками

Приложение для незрячих или слабовидящих людей Be My Eyes перестало работать в России, подтвердила администрация сервиса. Пользователям приложения помогают ориентироваться в пространстве волонтёры, которые подключаются по видеосвязи.

Источник изображения: bemyeyes.com

Источник изображения: bemyeyes.com

Первоначально о прекращении работы приложения Be My Eyes сообщили его пользователи — ранее к их устройствам по видеосвязи подключались волонтёры, которые помогали распознавать объекты в кадре; схожие функции выполняла система искусственного интеллекта.

Сбои в работе службы стали наблюдаться в начале декабря; факт возможной блокировки сервиса подтвердил директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли (Andy Bailey). Он объяснил проблемы блокировкой в России некоторых поставщиков услуг Be My Eyes. «Приносим извинения за это, но, к сожалению, до тех пор пока ситуация с блокировками не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России», — заявил господин Бейли.

В качестве альтернативы Be My Eyes можно использовать отечественную платформу «Робин Онлайн», разработанную фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» — российский сервис, сообщает Forbes, обладает схожими функциями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор допустил снятие блокировки Roblox в России — платформа признала ошибки и готова к сотрудничеству
Белорусские власти заблокировали доступ к сайтам ByBit и ещё двух крупных криптобирж
Роскомнадзор признался, что незаметно заблокировал Snapchat в России
«Сотрудники-бумеранги»: Google стала массово возвращать уволенных и ушедших разработчиков
ИИ засорил науку: статей стало в разы больше, но ценности в них меньше
Минцифры добавило в «белый список» сайты МВД, МЧС, ряда СМИ и супермаркетов
Теги: россия, слепой, блокировка
россия, слепой, блокировка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.