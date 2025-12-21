Китайские эксперты заявили, что безопасность твердотельных аккумуляторов сильно преувеличена

Ежедневно в мире происходит на несколько порядков больше возгораний автомобилей с ДВС, но именно за электромобилями закрепилась дурная слава неблагополучных в плане пожарной безопасности транспортных средств. Переход от жидкого электролита к твердотельным аккумуляторам мог бы решить проблему, но китайские эксперты утверждают, что и тут не всё так радужно, как принято считать.

К плюсам твердотельных батарей принято относить высокую плотность хранения электроэнергии, которая позволяет снизить массу и увеличить запас хода машины. Кроме того, они менее чувствительны к низким или высоким температурам, и теоретически должны лучше сопротивляться самопроизвольному возгоранию. Участники мероприятия World Power Battery Conference в этом году выступили с докладом, в котором рассказывается о сохранении вероятности неуправляемой химической реакции с резким выделением тепла внутри тяговых батарей твердотельного типа.

В состав таких батарей по-прежнему входит литий, который довольно активно вступает в реакцию с другими элементами. Кроме того, высокая плотность хранения заряда повышает вероятность возникновения нештатных ситуаций. Даже внутри полностью разряженной батареи, как показали эксперименты, при отсутствии кислорода литий может вступать в реакцию с материалами катода, выделяя большое количество тепловой энергии, которая приводит к нагреву до 2500 градусов Цельсия.

Более того, специалисты указывают на сохранение проблемы образования так называемых дендритов, которая была характерна для литиевых батарей с жидким электролитом, но с переходом на твердотельный она окончательно не ушла. Развитие дендритов чревато риском возникновения коротких замыканий. Применение никеля в катодах или кремния в анодах для увеличения плотности хранения энергии также повышает угрозу термальной нестабильности батарей, как отмечают эксперты.

Многие китайские автопроизводители уже стоят на пороге испытания твердотельных аккумуляторов на своих перспективных моделях, их массовое применение может начаться через год или два. Эксперты предостерегают участников рынка от введения потребителей в заблуждение относительно тех рисков, которые сопряжены с использованием твердотельных тяговых батарей. С появлением последних батареи с жидким электролитом не исчезнут, просто они начнут применяться в тех сферах, где более низкая стоимость важнее высокой плотности хранения энергии. При этом модели батарей с жидким электролитом постоянно совершенствуют свою безопасность за счёт совокупности химических и физических процессов.