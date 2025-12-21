Сегодня 21 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Clair Obscur: Expedition 33 лишилась зва...
реклама
Новости Software

Clair Obscur: Expedition 33 лишилась звания «Игра года» из-за генеративного ИИ

Нашумевшая фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive стала главным триумфатором сезона наград в 2025 году, однако теперь лишилась одного из титулов «Игра года».

Источник изображения: X (GeekNamedMike)

Источник изображения: X (GeekNamedMike)

Организаторы прошедшей 19 декабря церемонии The Indie Game Awards 2025 (IGA 2025) объявили, что отзывают полученные Clair Obscur: Expedition 33 награды в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют».

В результате лучшей игрой 2025 года по версии The Indie Game Awards стала головоломка Blue Prince от Dogubomb, а лучшим дебютом признали хоррор на выживание Sorry We're Closed от à la mode games.

Источник изображения: The Indie Game Awards

Источник изображения: The Indie Game Awards

Как сообщается в разделе ответов на частые вопросы официального сайта The Indie Game Awards, наград Clair Obscur: Expedition 33 лишили из-за генеративного ИИ, который, как выяснилось, использовался при создании игры.

На этапе рассмотрения кандидатов представитель Sandfall заверил организаторов The Indie Game Awards 2025, что к генеративному ИИ во время разработки Clair Obscur: Expedition 33 не прибегали, однако это оказалось не так.

На релизе в Clair Obscur попала текстура, сгенерированная ИИ (источник изображения: Teck4Gamers)

На релизе в Clair Obscur попала текстура, сгенерированная ИИ (источник изображения: Teck4Gamers)

«Хотя материалы, о которых идёт речь, были удалены патчем, и [Clair Obscur] является замечательной игрой, это идёт вразрез с нашими правилами. В результате отборочный комитет IGA решил отозвать награды за лучший дебют и игру года», — объяснили организаторы.

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 осталась без одной из наград «Игра года». Впрочем, судя по трекеру GOTY Index, их у проекта уже более 120, так что на общую картину решение организаторов IGA сильно не влияет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Larian Studios ответит на вопросы игроков об использовании генеративного ИИ в Divinity и не только
«Пора взглянуть правде в глаза. ИИ с нами надолго»: режиссёр Kingdom Come: Deliverance 2 встал на защиту разработчиков Divinity
Президент Франции назвал победу Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025 «историческим достижением для французской игры»
Nvidia выпустила ИИ-модель NitroGen — она может играть более чем в 1000 видеоигр
Приложение Be My Eyes для помощи незрячим заблокировали в России — разработчики разводят руками
Google подала в суд на SerpApi, обвинив в обходе защиты от веб-скрапинга и подрыве инвестиций
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, blue prince, dogubomb, искусственный интеллект, ии
clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, blue prince, dogubomb, искусственный интеллект, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.