Clair Obscur: Expedition 33 лишилась звания «Игра года» из-за генеративного ИИ

Нашумевшая фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive стала главным триумфатором сезона наград в 2025 году, однако теперь лишилась одного из титулов «Игра года».

Организаторы прошедшей 19 декабря церемонии The Indie Game Awards 2025 (IGA 2025) объявили, что отзывают полученные Clair Obscur: Expedition 33 награды в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют».

В результате лучшей игрой 2025 года по версии The Indie Game Awards стала головоломка Blue Prince от Dogubomb, а лучшим дебютом признали хоррор на выживание Sorry We're Closed от à la mode games.

Как сообщается в разделе ответов на частые вопросы официального сайта The Indie Game Awards, наград Clair Obscur: Expedition 33 лишили из-за генеративного ИИ, который, как выяснилось, использовался при создании игры.

На этапе рассмотрения кандидатов представитель Sandfall заверил организаторов The Indie Game Awards 2025, что к генеративному ИИ во время разработки Clair Obscur: Expedition 33 не прибегали, однако это оказалось не так.

«Хотя материалы, о которых идёт речь, были удалены патчем, и [Clair Obscur] является замечательной игрой, это идёт вразрез с нашими правилами. В результате отборочный комитет IGA решил отозвать награды за лучший дебют и игру года», — объяснили организаторы.

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 осталась без одной из наград «Игра года». Впрочем, судя по трекеру GOTY Index, их у проекта уже более 120, так что на общую картину решение организаторов IGA сильно не влияет.