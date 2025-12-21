В США в 2025 году сократили 55 тысяч рабочих мест из-за внедрения ИИ

В завершающемся году в США попали под сокращение попали более 1 млн человек, что является самым высоким показателем с 2020 года, сообщил ресурс CNBC со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas. При этом 55 тыс. рабочих мест было сокращено в связи с внедрением ИИ-технологий. Ряд крупных компаний, включая Amazon и Salesforce, сократили тысячи рабочих мест, назвав одной из причин ИИ.

В октябре американские компании объявили о сокращении 153 тыс. рабочих мест, а в ноябре — о более чем 71 тыс. сокращённых сотрудников. По данным Challenger, ИИ стал причиной более 6 тыс. увольнений за месяц.

Впрочем, не все считают, что причина резкого сокращения рабочих мест кроется в ИИ. Например, Фабиан Стефани (Fabian Stephany), доцент кафедры ИИ и сотрудник Оксфордского интернет-института, ранее сообщил ресурсу CNBC, что это может быть лишь предлогом. По его мнению, многие компании, которые достигли хороших результатов во время пандемии, «значительно перенанимали персонал», и нынешние увольнения могут быть просто «расчисткой рынка».

«В какой-то степени это увольнение людей, для которых не было устойчивой долгосрочной перспективы, и вместо того, чтобы сказать: “Мы ошиблись в расчётах два-три года назад“, теперь они могут начать искать козлов отпущения, говоря: “Но всё дело в ИИ”», — добавил он.

В октябре Amazon объявила о самом масштабном в своей истории сокращении штата, уволив 14 тыс. сотрудников, объяснив это стремлением инвестировать в свои «крупнейшие проекты», включая ИИ. Microsoft до 2025 года сократила около 15 тыс. рабочих мест, а в июле объявила о сокращении 9 тыс. должностей или 4 % персонала. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил в служебной записке сотрудникам, что компании необходимо «переосмыслить» свою «миссию для новой эры», и далее подчеркнул значимость ИИ для компании.

Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) подтвердил в сентябре, что благодаря внедрению ИИ было сокращено 4 тыс. сотрудников службы поддержки клиентов. Летом он сообщил, что ИИ уже выполняет до 50 % работы в компании.

В ноябре IBM объявила о глобальном сокращении персонала на 1 %, что может коснуться почти 3 тыс. сотрудников. При этом глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) отметил, что компания увеличила набор персонала в других областях, требующих более критического мышления, таких как разработка программного обеспечения, продажи и маркетинг, хотя в мае он заявил, что ИИ-чат-боты взяли на себя работу нескольких сотен сотрудников отдела кадров.