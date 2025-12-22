Отключение электроснабжения в Сан-Франциско повергло роботакси Waymo в хаос

Входящая в холдинг Alphabet компания Waymo уже не первый год подряд является крупнейшим в США оператором беспилотных такси, Сан-Франциско является одним из регионов их работы, но недавние перебои с электроснабжением в городе повергли местный автоматический таксопарк в хаос. Компания была вынуждена приостановить работу сервиса.

Проблемы начались в субботу днём, когда в Сан-Франциско пропало электричество в городских сетях. В приложении Waymo выводится сообщение о том, что работа сервиса роботакси в Сан-Франциско и районе одноимённого залива приостановлена. Сотрудники Waymo при активном участии городских властей работают над её восстановлением. Отключение электропитания привело к остановке прототипов беспилотных такси Waymo в самых разных районах города. Они просто встали в тех местах, где утратили связь с управляющим центром.

Энергетическая компания Pacific Gas and Electric сообщила, что отключения начались в 13:09 в субботу и затронули примерно 130 000 потребителей. К утру воскресенья около 21 000 потребителей оставались без электроэнергии, включая и находящихся в центральных районах Сан-Франциско. Отключение произошло из-за пожара на подстанции, компания пока не может предсказать, как долго будут устраняться его последствия.

Для восстановления движения на участках дорог, заблокированных остановившимися роботакси Waymo, были привлечены экстренные службы и дополнительные силы. Илон Маск (Elon Musk) воспользовался ситуацией, чтобы напомнить о наличии в Сан-Франциско фирменного сервиса такси Tesla, заявив со страниц социальной сети X, что его работа не затронута. В принципе, это закономерно, ведь в салоне таксомоторов Tesla находится водитель, в отличие от полностью беспилотных прототипов Waymo.

Эксперты поясняют, что инцидент в Сан-Франциско показывает уязвимость транспортной инфраструктуры перед форс-мажорными факторами такого рода. Сервис Waymo оказался не готов к масштабным и продолжительным отключениям энергоснабжения, поскольку автономным такси всё равно требуется постоянный обмен данными с удалённым центром управления. В критической ситуации удалённый оператор может брать на себя управление роботакси Waymo, но для этого центр управления должен функционировать в штатном режиме, а связь с транспортным средством поддерживаться. Waymo не стала уточнять, стало ли аварийное отключения электроснабжения в Сан-Франциско причиной ДТП с участием её беспилотных такси. Когда будет возобновлена работа сервиса, на момент подготовки материала к публикации известно не было.