Марсианский ровер Perseverance близок к обновлению рекорда пробега по поверхности другой планеты

Марсоход Perseverance является самым совершенным транспортным средством, когда-либо отправленным людьми для изучения других планет путём перемещения по их поверхности. По оценкам NASA, аппарат способен в целом проехать по окрестностям места своей высадки в 2021 году около 100 км, перекрывая рекорд своего предшественника Opportunity, накатавшего 45,16 км.

Пока Perseverance удалось проехать около 40 км по поверхности Марса, но специалисты американского аэрокосмического ведомства утверждают, что при условии серьёзных поломок ровер сможет проехать ещё около 60 км. В принципе, текущее состояние колёс, приводов, механизмов и датчиков, а также источников энергии позволяют рассчитывать на эксплуатацию Perseverance до 2031 года включительно.

Миссия по сбору образцов марсианской породы и минералов, которые при условии доставки на Землю позволят учёным больше узнать об истории Красной планеты, со стороны ровера должна завершиться примерно к 2028 году, поскольку к тому времени он должен будет заполнить все тубусы, предназначенные для проведения таких исследований. На дне кратера Езеро, куда изначально высадился ровер, уже находятся 10 запечатанных тубусов, ждущих своей доставки на Землю. NASA столкнулась с некоторыми задержками в реализации программы их отправки на нашу планету, но это не повлияет на способность Perseverance продолжать исследования. У него в запасе ещё шесть пустых тубусов и не менее двух частично заполненных, содержимое которых ещё можно заменить на более подходящее для исследований, если будет принято такое решение.

Выбравшись за край кратера, ровер продолжит изучать округу, и учёные надеются, что собранные в этой местности богатые минералом оливином образцы породы, которая позволит по углеродному следу изучить историю Марса, включая геологические, физические, химические и возможно биологические процессы, которые протекали до образования этих минералов.

Примечательно, что Perseverance изначально был рассчитан на преодоление всего 20 км по марсианской поверхности. Его способность проезжать более длительные дистанции по поверхности Марса во многом обусловлена усовершенствованной конструкцией шин на шести колёсах. Они по итогам изучения опыта Opportunity, который прекратил свою деятельность после 14 лет из-за серьёзной песчаной бури в 2018 году, получили более твёрдый материал и более развитый рисунок протектора. Текущие результаты диагностики показывают, что на шинах Perseverance нет серьёзных повреждений и проколов.

Основным узлом, ограничивающим продолжительность миссии Perseverance, является радиоизотопный термоэлектрический генератор, который вырабатывает необходимую для работы ровера электроэнергию. Со временем скорость зарядки тяговых батарей от этого источника будет снижаться, и это наложит определённые ограничения на сценарии дальнейшего использования аппарата.