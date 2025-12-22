«Яндекс Переводчика» прокачали с помощью ИИ — он стал лучше справляться со сложными текстами в 80 % случаев

Системы машинного перевода существуют на рынке не первое десятилетие, но с появлением искусственного интеллекта они получили новый стимул для развития. «Яндекс» в фирменном онлайн-сервисе «Переводчик» с недавних пор предлагает пользователям опробовать новый режим работы, основанный на больших языковых моделях, который даёт более качественный перевод сложных и длинных текстов.

Большие языковые модели позволяют лучше понять контекст и приблизить результат перевода к естественному языку, который могли бы использовать профессиональные переводчики при работе с текстом. При этом потери точности смысла не происходит, как утверждают разработчики нового режима «Яндекс Переводчика».

Классический режим при переводе названия фильма Me Before You придерживается буквального дословного перевода, выдавая довольно корявое сочетание «Я перед тобой», но ИИ-режим позволяет благодаря анализу общего контекста придерживаться более идиоматичного «До встречи с тобой».

В новом режиме сервис лучше работает с устойчивыми выражениями. Например, фразу It is a truth universally acknowledged в старом варианте он перевёл бы пояснительным сочетанием «Общепризнанной истиной является то, что…» В новом варианте сервис предпочитает более естественный и короткий перевод «Все знают, что…», избегая лишнего формализма. По словам привлечённых «Яндексом» экспертов в сфере лингвистики, перевод сложных текстов с привлечением ИИ позволил повысить их качество в 80 % случаев по сравнению с классическими моделями машинного перевода.

Пользователи при работе с онлайн-сервисом «Яндекс» теперь могут сами выбирать между традиционным способом перевода и новым режимом, который получил обозначение «Переводчик AI». Работа с последним требует большего времени, но позволяет получить более качественный перевод. Для простых текстов с устоявшимися выражениями без сложной терминологии имеет смысл использовать традиционный режим перевода, который осуществляется почти моментально. Новый режим доступен в приложении «Яндекс Переводчика» для английского, французского, немецкого, итальянского и испанского языков. Поддерживается перевод с указанных языков на русский и обратно. Для экономии ресурсов предусмотрено ограничение на количество запросов, подаваемых одним пользователем за день.