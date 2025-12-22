Сегодня 22 декабря 2025
Не как у всех: HTC сделала ставку на открытые ИИ-платформы в умных очках

Многим молодым сегментам рынка свойственна ситуация противоборства нескольких различных стандартов или проприетарных платформ. Со временем неизбежно происходит консолидация, но некоторые участники рынка стараются на раннем этапе выбрать беспроигрышную стратегию. HTC при продвижении умных очков старается делать ставку на открытые платформы.

Источник изображения: HTC

По словам представителей этого тайваньского производителя носимой электроники, который некогда выпускал смартфоны, ИИ развивается очень быстро, и разработка больших языковых моделей требует существенных финансовых ресурсов. «Мы хотим использовать сильные стороны различных платформ вместо построения закрытой экосистемы», — пояснил в интервью Reuters Чарльз Хуанг (Charles Huang), отвечающий в компании за мировые продажи и маркетинг в должности старшего вице-президента HTC.

Предлагаемые под маркой Vive Eagle умные очки HTC обеспечивают поддержку нескольких ИИ-платформ, включая Google Gemini и OpenAI ChatGPT, предоставляя пользователям выбор наиболее подходящей. Конкурирующая Meta Platforms свои очки ограничивает работой в фирменной экосистеме, китайские Xiaomi и Alibaba поступают схожим образом.

Модель Vive Eagle была представлена в Гонконге в этом месяце по цене $512. Компания также планирует вывести её на рынки Японии и стран Юго-Восточной Азии в следующем квартале, а до конца 2026 года — покорить рынки Европы и США. В отличие от продукции западных разработчиков, очки Vive учитывают специфику и предпочтения азиатских потребителей. Прежде чем выйти на китайский рынок, HTC должна будет привести свою программную инфраструктуру в соответствие с требованиями местного законодательства, а потому на это может уйти достаточно много времени. Кроме того, HTC намерена уделять вопросам приватности и защиты данных пользователей высочайшее внимание, тогда как многих крупных конкурентов обычно упрекают в обратном.

По данным Counterpoint Research, в первой половине этого года мировые продажи умных очков выросли на 110 %, а ведущие позиции с долей 73 % рынка занимает американская Meta Platforms. Она сотрудничает с традиционными производителями модных аксессуаров, такими как EssilorLuxottica, а потому дизайн её умных очков благожелательно воспринимается покупателями. В уходящем году HTC решилась продать Google за $250 млн часть своих активов, связанных с выпуском гарнитур дополнённой реальности.

Теги: htc, умные очки, google, openai, ии
