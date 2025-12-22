Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Новая торговая марка намекает на скорую ...
реклама
Новости Software

Новая торговая марка намекает на скорую разблокировку Roblox в России

По решению Роскомнадзора (РКН) популярная среди детей и подростков игровая платформа Roblox от американской компании Roblox Corporation была заблокирована в России, но, похоже, готовит почву для возвращения в страну.

Источник изображения: Roblox Corporation

Источник изображения: Roblox Corporation

Как подметили в информационном агентстве ТАСС, на прошлой неделе, 18 декабря, Roblox Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию в России товарного знака Robux.

Торговая марка регистрируется по четырём классам (№ 9, 35, 41, 42) международной классификации товаров и услуг — компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли.

Источник изображения: ТАСС

Источник изображения: ТАСС

Напомним, Robux (Робакс) — внутриигровая премиальная валюта, которую пользователи Roblox покупают за реальные деньги (и зарабатывают через геймплей) для приобретения на платформе различных товаров.

В условиях блокировки российским игрокам Roblox микротранзакции (наряду со всеми другими функциями) недоступны, поэтому, можно предположить, новая торговая марка является указанием на скорое снятие ограничений с платформы.

Источник изображения: Roblox Corporation

Источник изображения: Roblox Corporation

Роскомнадзор заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Это произошло 3 декабря.

Впоследствии Roblox Corporation обратилась в РКН с готовностью к «поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства». Регулятор пообещал «взаимодействовать с платформой».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор допустил снятие блокировки Roblox в России — платформа признала ошибки и готова к сотрудничеству
В Госдуме призвали «немедленно, в скорейшие сроки» сделать российский аналог Roblox
Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox и успокоил фанатов Minecraft
Бывший аниматор GTA V и Red Dead Redemption 2 объяснил, почему Rockstar не может позволить перенести GTA VI ещё раз
Кооперативный хит RV There Yet? достиг новой вершины продаж и получил крупный патч — теперь можно играть на русском языке и распивать водку
«Гарфилд», «Флинтстоуны» и все-все-все: энтузиасты раскопали 144 утерянные игры середины 90-х для Sega Mega Drive
Теги: roblox, roblox corporation, россия
roblox, roblox corporation, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.