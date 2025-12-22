Новая торговая марка намекает на скорую разблокировку Roblox в России

По решению Роскомнадзора (РКН) популярная среди детей и подростков игровая платформа Roblox от американской компании Roblox Corporation была заблокирована в России, но, похоже, готовит почву для возвращения в страну.

Как подметили в информационном агентстве ТАСС, на прошлой неделе, 18 декабря, Roblox Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию в России товарного знака Robux.

Торговая марка регистрируется по четырём классам (№ 9, 35, 41, 42) международной классификации товаров и услуг — компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли.

Напомним, Robux (Робакс) — внутриигровая премиальная валюта, которую пользователи Roblox покупают за реальные деньги (и зарабатывают через геймплей) для приобретения на платформе различных товаров.

В условиях блокировки российским игрокам Roblox микротранзакции (наряду со всеми другими функциями) недоступны, поэтому, можно предположить, новая торговая марка является указанием на скорое снятие ограничений с платформы.

Роскомнадзор заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Это произошло 3 декабря.

Впоследствии Roblox Corporation обратилась в РКН с готовностью к «поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства». Регулятор пообещал «взаимодействовать с платформой».