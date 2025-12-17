Роскомнадзор допустил снятие блокировки Roblox в России — платформа признала ошибки и готова к сотрудничеству

Похоже, жители Томска выходили на улицу не зря. Роскомнадзор (РКН) в новом пресс-релизе допустил снятие блокировки с игровой платформы Roblox от американской компании Roblox Corporation.

Напомним, Роскомнадзор 3 декабря заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В Roblox Corporation заверили, что «уважают местные законы и постановления в странах, где оперируют», и «твёрдо нацелены на безопасность» своих пользователей, однако основаниями для разблокировки это в глазах РКН не являлось.

Как теперь сообщает Роскомнадзор, Roblox Corporation обратилась в ведомство с готовностью к «поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства».

До блокировки Roblox Corporation не реагировала на «законные требования» РКН, но теперь признала, что в «недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями».

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить своё отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой», — заявили в РКН.

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. Ежемесячная аудитория платформы в России до блокировки составляла 18 млн пользователей.